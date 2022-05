20 maggio 2022 15:16

Fondazione Laps e Italia Keeps on Cooking, cena di gala benefica per l'Ucraina

Per sostenere la fondazione Soleterre, onlus che fornisce anche cure e assistenza ai bambini ucraini malati oncologici o feriti di guerra, e alle loro famiglie, la fondazione Laps di Lapo Elkann e Italia Keeps on Cooking hanno oganizzato giovedì 19 maggio una cena di gala solidale (curata dagli chef Daniel Canzian e Mirko Ronzoni, con dessert preparato da Esselunga con dolci di Elisenda) con un'asta di beneficenza di oggetti donati, tra gli altri, da Figc, Juventus e Scuderia Ferrari.



"Il momento che stiamo vivendo - ha spiegato Elkann - sta mostrando la necessità, ancora una volta, di unire tutte le nostre forze per alleviare le sofferenze del popolo ucraino. Ci sentiamo in dovere di portare il nostro contributo e realizzare questa ulteriore iniziativa in favore di Fondazione Soleterre". Il cui presidente, Damiano Rizzi, si è detto "colpito per il grande coinvolgimento, spontaneo e sentito, di persone, aziende, realtà che, a tre mesi dall’inizio della guerra, non hanno smesso di avere a cuore la vita dei più vulnerabili: i bambini".