Filorga festeggia i dieci anni in Italia

Presenti all'evento - nelle suggestive sale di Palazzo Bovara a Milano - tutti coloro che hanno sostenuto il cammino della Maison fin dai suoi primi passi: i più importanti player del mercato, partner della strategia di distribuzione selettiva del marchio; i massimi esperti nazionali di medicina estetica, ambito in cui Filorga affonda le sue radici sin dal 1978, anno in cui il marchio è stato fondato come primo laboratorio francese di medicina; e ancora influencers tra cui skin experts, figure di spicco del mondo dei media.