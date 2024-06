I Maestri Pasticcieri Fiasconaro conquistano il Summer Fancy Food di New York

E’ stata un successo la sorpresa realizzata dai Maestri Pasticcieri Fiasconaro, eccellenza del Made in Sicily dolciario, che al Padiglione Italia del Summer Fancy Food di New York hanno esposto la riproduzione in cioccolato di Sicilia e di Modica del Toro di Wall Street in formato ridotto in omaggio dello scultore siciliano Arturo Di Modica. Sua infatti è la scultura in bronzo collocata presso il Bowling Green Park, nel quartiere della Borsa di New York a Wall Street.



La Summer Fancy Food è la fiera di riferimento per il settore alimentare del Nord America. Il Toro è stato presentato davanti al ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida.