03 febbraio 2023 15:21

"Aria in ospedale", il concerto organizzato dalla Fondazione Ronald McDonald's nella Family Room dell'Ospedale Niguarda

La Fondazione Ronald McDonald's ha organizzato un concerto d'archi dal titolo "Aria in ospedale", eseguito dall'orchestra "I Solisti Di Euterpe", all'interno della Family Room adiacente al reparto di neonatologia dello Ospedale Niguarda per regalare un pomeriggio spensierato alle famiglie ospiti. Il programma del concerto è stato un mix di grandi classici come Ennio Morricone e musiche più divertenti per i più piccoli come la colonna sonora di Harry Potter. A chiudere il concerto è stata, come nelle migliori tradizioni, la marcia di Radetzky accompagnata dal battito di mani di dottori, famiglie, volontari e partecipanti.