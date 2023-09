19 settembre 2023 13:44

A Milano il primo negozio Reserved d'Italia

Il 15 settembre, il primo negozio d'Italia del marchio polacco di abbigliamento Reserved ha aperto le porte nella via dello shopping più importante di Milano, Corso Vittorio Emanuele II. Il debutto sul mercato italiano è accompagnato dal progetto "Ciao, Milano!", una capsule collection in edizione limitata incentrata sull'interpretazione contemporanea di capi classici. La collezione è costituita da 27 capi di abbigliamento e 11 accessori. "Il vecchio incontra il nuovo, l'Oriente si fonde con l'Occidente, la modernità si interseca con la tradizione. Alta qualità e palette di tonalità delicate, ravvivate da un tocco di rosso, danno vita a look femminili ma distintamente urbani. Questa collezione crea facilmente un guardaroba stagionale completo, offrendo capi perfetti da indossare sia quotidianamente che nelle occasioni speciali", ha dichiarato Anna Sołtys, Direttrice della Collezione presso la sede Reserved di Varsavia, lo studio di design all'origine della collezione.