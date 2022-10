14 ottobre 2022 12:01

"Forti Insieme", l'iniziativa di Pantene e Moschino: un supporto a progetti imprenditoriali per il sociale

Pantene ha presentato la seconda edizione di "Forti Insieme", il progetto è frutto dell'unione dalla brand ambassador, da più di sette anni, Chiara Ferragni e il marchio di lusso Moschino. L'iniziativa punta a fornire un solido supporto finanziario a progetti imprenditoriali attivi nel campo dell'inclusione sociale. In partnership con LVenture Group, verranno selezionati 10 finalisti, tra i quali saranno scelti da uno a tre progetti che riceveranno un contributo complessivo di 75.000 euro. I vincitori saranno selezionati entro aprile 2023 da una giuria d’eccezione composta da Valeria Consorte, VP Beauty Care P&G Italy – Jeremy Scott, Direttore Creativo Moschino - Chiara Ferragni, Imprenditrice e Luigi Capello, CEO LVenture Group.

Simbolo del progetto è anche PanteneXMoschino, la capsule collection in edizione limitata che si declina in cinque tra i prodotti della linea Trattamenti Oro, con formula potenziata di Vitamina Pro-V. Come sottolinea Valeria Consorte, Vice President Beauty P&G Italy "Pantene e Moschino uniscono le forze per creare un impatto positivo sulla società lanciando la seconda edizione di "Forti Insieme" a supporto di progetti imprenditoriali a impatto sociale". Parole confermata dalla brand ambassador di Pantene, Chiara Ferragni "La nuova collezione Pantene X Moschino è un punto di partenza ideale per sentirsi forti e determinati a partire dai capelli".