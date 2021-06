Fondo Pensione Agenti, approvato il Bilancio di esercizio 2020

L'Assemblea dei Delegati del Fondo Pensione Agenti , eletta nel 2020 , ha approvato il Bilancio di esercizio con 46 voti a favore e 1 astenuto. La valutazione positiva espressa coralmente dai Delegati testimonia l’ottimo risultato, per niente scontato, ottenuto in un anno straordinariamente difficile.

Il bilancio civilistico ha fatto registrare un rendimento contabile netto delle gestioni pari al 4,12%, superiore a quello ipotizzato nelle previsioni attuariali, con un avanzo di gestione di circa 37 mln di euro.

Anche il Bilancio attuariale ha confermato ancora una volta la solidità del Fondo, registrando un avanzo tecnico complessivamente pari a 140 milioni di euro, nonostante l’ulteriore riduzione del tasso tecnico fissato come misura prudenziale al 3,00% a decorrere dal 2021.

L’esercizio 2020 è stato caratterizzato da un contesto socio-economico di grande incertezza e da un’elevata volatilità dei mercati. Ciò nonostante la struttura interna addetta alla gestione finanziaria del Fondo ha affrontato la situazione con competenza e professionalità, seguendo le direttive del CdA che ha adottato una politica di gestione della crisi efficace visti gli ottimi risultati del Bilancio civilistico.

Il Presidente Francesco Libutti esprime enorme soddisfazione per i risultati raggiunti in un anno assai complesso per le problematiche legate alla pandemia: "Sono orgoglioso di guidare il Fondo Pensione che a partire dal 2016, anno del mio insediamento, ha iniziato ad inanellare risultati eccezionali frutto dell’impegno e delle competenze di tutto il team selezionato accuratamente in questi anni. Sento di dover condividere il merito di questi risultati con tutta la struttura, a cominciare dal Consiglio di Amministrazione per arrivare ad ogni singolo componente degli uffici. Questo traguardo è il frutto della continua voglia di migliorarci per arrivare a ottenere performance superiori rispetto a quelle dell’anno precedente. Lavoriamo affinché anche il 2021 sia un anno che ci porti ad ottenere importanti risultati."