Educazione, casa e occupazione, i progetti della Fondazione Comunitaria Nord Milano | Pessina: “I giovani non vanno protetti, vanno ascoltati”

Nascono progetti centrati sulla sostenibilità, dove i ragazzi entrano in azienda, osservano, si confrontano e poi propongono miglioramenti concreti. L’educatore li aiuta a costruire un’ipotesi, che poi presentano davvero all’impresa. A volte le idee sono semplici, ma funzionano. Nel caso di un'azienda di Senago, per esempio, un gruppo di ragazzi ha proposto l’uso di vernici anti-inquinamento: l’azienda non le conosceva, ha approfondito il tema con i tecnici e ha deciso di adottarle. I ragazzi ne erano orgogliosi. Non era un’invenzione rivoluzionaria, ma in quel contesto era nuova e utile. Quando le aziende prendono sul serio le loro proposte, i giovani capiscono che c’è spazio per loro già ora, non solo in un futuro ipotetico.