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Fondazione 19, lo student housing come risposta al caro camere per gli studenti fuori sede di Milano

Da hotel a camere per i 19enne che scelgono il capoluogo lombardo come città in cui studiare e iniziare la propria carriera

12 Ott 2026 - 08:55
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