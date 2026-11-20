È boom di targhe personalizzate in tutto il mondo. Dall'Europa agli Stati Uniti, dalla Cina al Medioriente, sono sempre di più le richieste legate alla scelta del "codice" da assegnare alla propria auto. In Italia la normativa entrerà in vigore, per la prima volta, nel 2027, ma in alcune zone de mondo è ormai una prassi consolidata. E se in alcuni Paesi acquistare la propria targa personalizzata costa poco più di un caffè, in altri si organizzano delle vere e proprie aste del lusso. La più costosa? Venduta a Dubai per 15 milioni di dollari...