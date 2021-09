Caire (Cofidis): “Innovazione nel Dna e cliente al centro”

ll Gruppo Cofidis nasce nel 1982 in Francia con l’obiettivo di fornire soluzioni di pagamento rateali semplici e comode, oggi è presente in 9 paesi con 30 milioni di clienti in Europa. “Con il lancio di PagoDIL by Cofidis abbiamo rivoluzionato il modo di acquistare nei negozi e nei siti on line” spiega a Tgcom24 il Direttore Marketing & Clienti Luca Giacoma-Caire.

Come è arrivato a ricoprire l'incarico attuale?

Sono nel settore Financial Services da più di 18 anni, ho maturato una solida esperienza nel Consumer Finance business, nel settore dei Pagamenti, Fintech e nel Digital Transformation. In passato ho ricoperto differenti ruoli per il Gruppo UniCredit in Italia diventando Head of Direct Business per la banca nella vendita dei prodotti di lending attraverso i canali remoti. Ho fatto una bellissima esperienza all’estero, nella divisione internazionale di UniCredit sviluppando business strategici e innovativi per la banca in diversi paesi dell’Europa dell’Est. Mi sono poi spostato in Svizzera dove ho seguito lo sviluppo commerciale per il mercato elvetico ed europeo di una Fintech: Avaloq supportando le banche clienti nel processo di Digital Transformation. Sono rientrato in Italia nel 2017 ed entrato in Cofidis come Direttore Marketing. Mi occupo di sviluppo prodotti, di marketing e recentemente ho assunto anche la responsabilità per il canale di vendita B2C dell’azienda, operations e customer service.

Qual è l'elemento di forza della società?

Senza dubbio posso affermare che il vero elemento di forza di Cofidis è l’innovazione. Offriamo soluzioni di credito semplici, veloci da attivare e 100% digitali mettendo sempre il cliente al centro dell’attenzione con l’obiettivo di offrire un’esperienza d’acquisto unica e soluzioni di pagamento rivoluzionarie con vantaggi evidenti sia pe i consumatori finali che per i merchant. Pensare in maniera diversa ci permette di sperimentare e cambiare rapidamente anticipando le esigenze del clienti che ci considerano tra i più apprezzati operatori per il servizio. *(Soddisfazione clienti 2021= 96% – Fonte Indagine Demoskopea – La soddisfazione dei clienti online – Luglio 2021)

Quali novità avete introdotto?

Nasciamo come i “pionieri del credito per telefono” ma la nostra voglia di innovazione ci ha reso negli anni sempre protagonisti del mercato fino al lancio di PagoDIL. PagoDIL rivoluziona il modo di fare acquisti offrendo una customer experience incredibile. I consumatori pagano poco per volta i loro acquisti senza costi e interessi e il merchant riceve subito un bonifico con l’importo dell’acquisto. Un’esperienza totalmente digitale e totalmente paperless grazie al nuovo Smart POS con funzionalità touch, veloce perché si fa tutto in meno di 3 minuti, un’esperienza unica! L’evoluzione naturale di un servizio che ha conquistato oltre 35.000 punti vendita fisici, è stata il passaggio anche all’e-commerce, disponibile, per esempio,su tutti i Premium Apple reseller come Juice.

Come vede l’evoluzione nel mondo e-commerce?

Crediamo molto nell’e-commerce, abbiamo molte idee per sviluppare anche questo settore e stiamo investendo moltissime energie. I nostri sforzi sono stati ripagati lo scorso anno con l’inizio della Partnership con Amazon. Abbiamo lanciato insieme il prodotto Credit Line: una linea di credito per gli acquisti su Amazon.it che permette di acquistare al cliente ciò che ama, per un importo totale fino 1.500€, e pagarlo in comode rate fino a 24 mesi direttamente sul conto corrente. Il consumatore potrà riutilizzare CreditLine per i suoi acquisti successivi con un’esperienza one click.

Quale consiglio dà a chi vuole intraprendere una carriera nel suo settore?

Sicuramente consiglierei di abbattere le barriere notoriamente legate al settore finanziario e pensare in maniera diversa. Non aver paura di sperimentare, sbagliare e di conseguenza imparare. Bisogna inoltre sapere cogliere tutte le opportunità che il meraviglioso mondo della tecnologia ci offre. Non smettere mai di aggiornarsi, formarsi e pensare al futuro.

In che modo rispondere alla concorrenza del mercato?

Ho sempre creduto che per rispondere alla concorrenza si debba mettere il cliente al centro del business. Offrire qualcosa di unico, diverso, distintivo. Essere “audaci”, pensando differentemente. Offriamo al cliente soluzioni di credito nuove senza dimenticare di essere sempre vicini al cliente accompagnandolo nella sua esperienza.

Il suo settore come è stato toccato dall’emergenza Covid?

Il nostro settore è stato fortemente colpito, ma noi ci siamo fatti trovare preparati. Offrendo soluzioni 100% digitali, non abbiamo filiali sul territorio, siamo riusciti ad essere vicini ai nostri clienti anche durante l’emergenza. Il nostro Customer Service ha saputo ascoltare e supportare la clientela con la sua competenza Credit Line e PagoDIL e-commerce ci hanno aiutato a raggiungere ambiziosi obiettivi in un anno così complesso lanciandoci nel settore degli acquisti a rate on line.

Come trascorre il suo tempo libero?

La mia grande passione è la barca a vela, più che uno sport parte della mia vita. Mi permette di sentirmi libero. Navigare è da sempre fonte di ispirazione, e quindi è li che mi ricarico e penso a nuove idee….

Che rapporto ha con successi e fallimenti lavorativi?

Il fallimento è sicuramente parte integrate di un processo che porta alla vittoria. Non è possibile avere successo se prima non si è passati attraverso un processo di apprendimento che può portare anche alla sconfitta. E’ fondamentale provare e sbagliare, per poi imparare.

Una bella soddisfazione che vuole ricordare?

Sono due i momenti che voglio ricordare. Il primo riguarda il lancio di CreditLine e la partnership con Amazon il più grande di e-commerce al mondo. Un traguardo importantissimo che ha coinvolto trasversalmente tutta l’azienda. Un gran lavoro di team dove ognuno ha contribuito con le proprie competenze, con la propria energia al raggiungimento di questo importante risultato. Sono stati molti i momenti difficili, ma li abbiamo superati cercando sempre nuove soluzioni, ne vado molto fiero. La seconda soddisfazione, un po’ più personale anche se sempre legata al business, è essere stato un #Tedxspeaker. Un esperienza incredibile, adrenalina pura. E’ stato un gran privilegio poter condividere la mia visione del “Piano B” legato al business, sempre fermamente convinto che “la capacità di adattarsi e di evolvere ogni giorno è il miglior «PLAN B» che possiamo avere!”