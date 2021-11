Allianz cresce in Cina, prima compagnia Vita a capitale straniero

Allianz China Life ha ottenuto l’approvazione dal Shanghai Regulatory Bureau della China Banking and Insurance Regulatory Commission a trasferire il 49% della partecipazione detenuta da Citic Trust Co., Ltd ad Allianz China Holding. A fine operazione diverrà una controllata interamente posseduta da Allianz China Holding, e la prima compagnia assicuratrice Vita ad azionariato totalmente straniero a operare in Cina.

La notizia si inserisce nella “strategia cinese” del Gruppo, sviluppata da Sergio Balbinot, Membro del Board di Allianz SE, Responsabile dei mercati Insurance Western & Southern Europe e di tutta l’aria Asia Pacific, nonché Presidente di Allianz China Holding.

Allianz in Cina, grazie all'impegno di Balbinot, dal novembre 2019 ha intrapreso un percorso che l'ha portata a costituire la prima società di asset management assicurativo ad azionariato interamente straniero e vede in Allianz China Life l'ultima pietra miliare nell’avanzamento del percorso strategico in Cina

Sergio Balbinot (nella foto), Membro del Board di Allianz SE e Chairman di Allianz China Holding ha dichiarato: “Siamo molto lieti di ricevere l’approvazione a operare quale prima compagnia assicuratrice Vita ad azionariato totalmente estero in Cina, sviluppata originariamente da una joint venture. Allianz è orgogliosa di essere il primo gruppo assicurativo a beneficiare dalle misure di apertura annunciate dal Governo cinese. La Cina è un importante mercato strategico e l’odierna approvazione ci mette in una posizione tale da massimizzare il nostro contributo allo sviluppo del panorama dei servizi finanziari in Cina”.

Solmaz Altin, Executive Director e Chief Executive Officer di Allianz China Holding, ha commentato: "La trasformazione di Allianz China Life rafforzerà ulteriormente la nostra posizione di mercato, massimizzando le opportunità di business. Siamo impazienti di fornire prodotti e servizi finanziari olistici e di alto livello a un più ampio mercato cinese, facendo leva sulle nostre competenze esclusive nell’assicurazione Vita, nel risk management e nell’asset management”.