Filiere produttive lombarde, aperto il bando da oltre 32 milioni per rafforzarle

Contributi e requisiti economici

Il valore dei progetti dovrà oscillare tra 300.000 e 5 milioni di euro. In particolare, le PMI dovranno sostenere investimenti per almeno 100.000 euro; le MidCap, se presenti, per almeno 150.000 euro; le Grandi Imprese, se coinvolte, per almeno 250.000 euro, mentre le attività sperimentali, se incluse, non potranno superare il 50% del valore totale del progetto, con un massimo di 2,5 milioni di euro agevolabili.