Ferrara, al RemTech Expo l'evento di Confindustria Cisambiente "Dal Paesaggio Rurale alla nuova Economia"

"Vogliamo evidenziare gli elementi centrali dell'identità territoriale e dello sviluppo di nuovi modelli economici in grado di convivere in modo armonico e vantaggioso – dichiara il Direttore Generale di Confindustria Cisambiente, Lucia Leonessi –. Sono centrali la bonifica delle discariche, il risanamento e la rigenerazione dei territori che tornano a essere fruibili, favorendo nuove opportunità di crescita economica. Post mortem le discariche diventano negli anni delle vere e proprie miniere da cui ricavare materie prime importanti e persino rare. La presenza del Ministro Pichetto Fratin, che ringrazio per la grande capacità e competenza, conferma una condivisione di intenti e la volontà di procedere sulla strada della valorizzazione dei rifiuti".