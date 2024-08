Federdistribuzione, nasce l'Osservatorio Diversity, Equity & Inclusion nella Distribuzione Moderna

L’Osservatorio DE&I dell’anno 2024 si suddivide in due parti: la prima ha l’obiettivo di analizzare la diffusione di pratiche e iniziative riguardanti la DE&I nelle aziende, mentre la seconda si concentra sull’inclusione delle donne all’interno della Distribuzione Moderna. La prima sezione della ricerca ha coinvolto 30 imprese della Distribuzione Moderna che hanno contribuito a delineare un quadro significativo delle pratiche attualmente in atto nel settore. Dalla prima parte dell’indagine emerge anche come l’80% delle società promuova l’equilibrio tra vita lavorativa e vita privata adottando diverse soluzioni con particolare riguardo anche alle esigenze dei dipendenti con figli.