Fabio Rovazzi è l’inaspettato protagonista della nuova campagna digital di ZzzQuil NATURA

Non serve essere Tiger Woods, Beth Harmon o Micheal Jordan per avere uno swing perfetto, fare scacco matto in una partita tra professionisti o mettere a segno un incredibile canestro da tre punti. "Con un buon sonno - e la giusta dose di ironia - si può arrivare dappertutto. Guardate me!". Fabio Rovazzi , YouTuber tra i più famosi d’Italia, non ha dubbi: spesso, il segreto di una performance da veri geni, fenomeni o sex symbol, è “solo” una buona dormita. Per questo, con la fidanzata Karen Kokeshi , per la prima volta sul set con lui, è protagonista della campagna della nuovissima Limited Edition di ZzzQuil NATURA , l’integratore in pastiglie gommose al gusto di frutti di bosco che aiuta ad addormentarsi in modo naturale e rapido.

Rinnovato nello stile con tre nuove confezioni “Limited Edition” dedicate a chi la mattina vuole svegliarsi Genio, Fenomeno o Sex Symbol, ma invariato nell’apprezzatissima formula a base di ingredienti naturali, ZzzQuil diventa un aiuto perfetto nelle imprese del poliedrico Rovazzi che mette alla prova le sue, inaspettate, doti in tre situazioni da veri “geni” o “fenomeni”, dimostrando come con una bella dormita anche l’impossibile diventi possibile! L’ironia della campagna ZzzQuil #hosolodormitomeglio si fa insomma in tre mettendo in scena situazioni di vita normale affrontate da Fabio in maniera “fenomenale” grazie al potere di una buona dormita.

Ecco così Rovazzi su un verdissimo campo da golf dove, al primo tocco, fa volare la pallina, mettendola perfettamente in buca mentre Karen lo guarda incredula. Un vero colpo da maestro. Qualcosa di molto simile accade alla finalissima di un torneo di scacchi internazionale, dove mentre il campione russo difende il proprio titolo da un accanito sfidante, Fabio, in un elegantissimo abito da gran gala, si alza dalla prima fila dove era seduto con Karen, muove un pedone e… scacco matto! Una sola mossa per sconfiggere il campione in carica e lasciare tutti senza parole. Infine, Rovazzi si fa largo in un campo da basket di quartiere, dove è in corso una partita tra amici, tutti alti e muscolosi. Prende la palla e, con inaspettata naturalezza, mette a segno un incredibile tiro da tre punti, facendo esultare di gioia gli spettatori a bordo campo e lasciando nuovamente Karen a bocca aperta. Un’azione da fenomeno? "No, ha solo dormito meglio!" - avverte la voce fuori campo.

È lo stesso Rovazzi a riconoscere i benefici di una bella dormita: "Far parte della comunicazione della nuova Limited Edition di ZzzQuil è un progetto che mi ha convinto subito perché abbiamo raccontato un’esperienza molto reale e abbiamo comunicato un messaggio positivo, ossia quanto una bella dormita possa davvero svoltare la giornata! Il risultato è in linea con la chiave ironica della comunicazione di ZzzQuil che tutti conosciamo, una cifra che è assolutamente nelle mie corde: trasformarmi in un campione di diverse discipline e godermi la faccia basita di Karen è stato assolutamente divertente. Può capitare a tutti di avere problemi di sonno, anche solo un po’ di fatica ad addormentarsi, magari solo per un periodo… Con questi video raccontiamo con un sorriso quanto una bella dormita possa fare la differenza".