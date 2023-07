Un documentario in sei episodi racconta la rinascita di Palazzo Ancilotto, nuova sede di 21 Invest a Treviso

Sono online i sei episodi di "Shared Beauty", il mini-documentario di sei episodi in cui Alessandro Benetton racconta il restauro e la riqualifica di Palazzo Ancilotto, nuova sede a Treviso, in Borgo Cavour, di 21 Invest, gruppo di investimento europeo che investe in imprese del mid-market in Italia, Francia e Polonia.

Nella prima puntata (“Memorie dal Futuro”), Alessandro Benetton ha raccontato gli episodi che lo hanno portato a incontrare il professore di Filosofia che viveva nel Palazzo e che lo ha aiutato a sviluppare il pensiero laterale che ha applicato con successo negli oltre 30 anni di attività di 21 Invest. Viene svelata anche la motivazione che lo ha spinto a far diventare Palazzo Ancilotto la nuova sede di 21 Invest.

Di storia e architettura legati alla città di Treviso ha raccontato, invece, l’architetto internazionale David Chipperfield, il cui studio ha curato i lavori di restauro, e lo storico dell’arte Antonio Foscari, narrandone il rapporto con la Repubblica di Venezia e il motivo per cui nel 1500 venne costruito il Palazzo, il primo nell’area di Borgo Cavour.

Negli episodi successivi vengono raccontate le scoperte storico-artistiche che sono state portate alla luce dai lavori di restauro. Tra le più importanti vi è la scoperta di un affresco la cui realizzazione si presume tra fine 1700 e inizio 1800 dal pittore veneziano Jacopo Guarana e la progettazione dell’ultimo piano dallo studio David Chipperfield Architects Milano.

Un viaggio nell’arte, nell’architettura e nella storia della città di Treviso che unisce il racconto del recupero di un edificio dal valore inestimabile, restituito in tutto il suo splendore alla comunità cittadina, alla visione imprenditoriale di Alessandro Benetton e all’approccio di valore condiviso adottato da 21 Invest.

Palazzo Ancilotto assume infatti, un valore simbolico: rappresenta una delle aziende in cui 21 Invest sceglie di credere e di far crescere, generando non solo uno sviluppo di lungo periodo, ma anche un valore sociale. Il restauro vuole testimoniare l'impegno dell'azienda nel preservare la storia e la tradizione della città, restituendole un patrimonio storico-artistico inestimabile, che senza questo importante intervento sarebbe andato perduto.



Palazzo Ancilotto non solo accoglierà il team di 21 Invest, ma contribuirà anche alla qualificazione dell'intera area circostante, situata nel quartiere di Borgo Cavour a Treviso. In parallelo, verrà eretto il Palazzo B, che sorgerà nei pressi di Palazzo Ancilotto, creando così un contesto armonioso e funzionale.



Alessandro Benetton, Fondatore e Presidente di 21 Invest, commenta: "Il restauro di Palazzo Ancilotto è il frutto di un grande progetto, che ha richiesto anni di progettazione e lavori, prima di dargli nuova vita facendolo diventare la nuova sede di 21 Invest. Un risultato possibile solo grazie agli sforzi di una grande squadra, perché restaurare un palazzo non significa solo rimetterlo in sesto togliendogli un po' di polvere di dosso, ma prendersi la responsabilità di un’intera eredità artistica e di una storia da far riemergere. Perché, alla fine, dobbiamo ricordarci che non saremo mai proprietari di qualunque forma di bellezza che abbiamo attorno, ma semplici custodi".





“Shared Beauty” è prodotto da 5e6, scritto dagli autori Chiara Baffa e Filippo Nicosia, regia di Simone Manetti.