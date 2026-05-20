Il Pilates Linfodrenante, che cos’è il nuovo trend nel mondo wellness

“Con il lancio di Traininpink in inglese sui mercati UK e UAE, compiamo un passo significativo nel rafforzare la nostra missione di supportare le donne attraverso il fitness e la connessione”, ha spiegato Carlotta Gagna. “Traininpink non è solo un’app, ma una piattaforma guidata dalla community, pensata per ispirare, sostenere e valorizzare ogni donna grazie ad un metodo proprietario unico, in continua evoluzione e progettato per promuovere benessere a 360 gradi. L’espansione in questi mercati dinamici e diversificati ci consente di amplificare il nostro impatto, favorendo la creazione di un network globale in cui benessere, motivazione e condivisione generano crescita e valore duraturo”.