Il Pilates Linfodrenante, che cos’è il nuovo trend nel mondo wellness

Il pilates sta conoscendo una fase di crescente popolarità all’interno del mondo del wellness, anche grazie ai benefici citati da coloro che hanno deciso di praticare questa disciplina. Tra quelli più spesso evidenziati ci sono la riduzione della sensazione di gonfiore e pesantezza, il miglioramento della tonicità muscolare, la diminuzione dello stress e la sensazione di avere più energia. Ed è in questo contesto che sta emergendo il Pilates Linfodrenante.
Che cos’è il Pilates Linfodrenante
Il Pilates Linfodrenante è stato ideato da Carlotta Gagna, fondatrice di Traininpink. Questo metodo nasce dalla volontà di superare il concetto di allenamento puramente estetico, proponendo un approccio attento anche al recupero e alla qualità della vita quotidiana e con l’obiettivo di accompagnare il corpo verso una maggiore armonia. Il programma, che sta riscuotendo interesse non solo sul mercato italiano, è disponibile in esclusiva anche in lingua inglese.
L’espansione internazionale
“Con il lancio di Traininpink in inglese sui mercati UK e UAE, compiamo un passo significativo nel rafforzare la nostra missione di supportare le donne attraverso il fitness e la connessione”, ha spiegato Carlotta Gagna. “Traininpink non è solo un’app, ma una piattaforma guidata dalla community, pensata per ispirare, sostenere e valorizzare ogni donna grazie ad un metodo proprietario unico, in continua evoluzione e progettato per promuovere benessere a 360 gradi. L’espansione in questi mercati dinamici e diversificati ci consente di amplificare il nostro impatto, favorendo la creazione di un network globale in cui benessere, motivazione e condivisione generano crescita e valore duraturo”.