Passaporto in Posta, il servizio è disponibile adesso anche in alcuni sportelli di Milano, Napoli, Bergamo e Firenze

Si allarga la rete degli uffici postali dove richiedere o rinnovare il passaporto. Il servizio è adesso attivo anche in 12 uffici di Milano, 12 di Napoli, tre di Bergamo e in quattro comuni della provincia di Firenze, segnando un'importante espansione dell'iniziativa di Poste Italiane per semplificare l'accesso ai servizi della pubblica amministrazione.