L’Open Week di Noi Distribuzione, il progetto dedicato al lavoro per i giovani

Ha preso il via la seconda edizione della Open Week di Noi Distribuzione, l’iniziativa dedicata a far conoscere ai giovani le opportunità di lavoro e di crescita professionale offerte dalle imprese del retail moderno. Fino al 6 marzo l’evento propone un calendario di attività delle aziende - come workshop, testimonianze, career e recruiting day – e opportunità di candidatura diretta. Noi Distribuzione è un progetto avviato da Federdistribuzione con il sostegno delle imprese associate, per raccontare il settore con una voce originale e valorizzare il lavoro quotidiano di chi opera nel retail moderno. “La seconda edizione conferma l’impegno delle imprese del retail moderno nel creare occasioni concrete di incontro con i giovani che si affacciano al mondo del lavoro”, ha detto il presidente di Federdistribuzione Carlo Alberto.