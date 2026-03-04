L’Open Week di Noi Distribuzione, il progetto dedicato al lavoro per i giovani
Fino al 6 marzo l’evento propone attività delle aziende - come workshop, testimonianze, career e recruiting day – e opportunità di candidatura diretta
© Ufficio stampa
Ha preso il via la seconda edizione della Open Week di Noi Distribuzione, l’iniziativa dedicata a far conoscere ai giovani le opportunità di lavoro e di crescita professionale offerte dalle imprese del retail moderno. Fino al 6 marzo l’evento propone un calendario di attività delle aziende - come workshop, testimonianze, career e recruiting day – e opportunità di candidatura diretta. Noi Distribuzione è un progetto avviato da Federdistribuzione con il sostegno delle imprese associate, per raccontare il settore con una voce originale e valorizzare il lavoro quotidiano di chi opera nel retail moderno. “La seconda edizione conferma l’impegno delle imprese del retail moderno nel creare occasioni concrete di incontro con i giovani che si affacciano al mondo del lavoro”, ha detto il presidente di Federdistribuzione Carlo Alberto.
I numeri della distribuzione
Il settore occupa circa 450mila lavoratori, e secondo la nuova edizione della ricerca realizzata da Federdistribuzione in collaborazione con PwC Italia i contratti a tempo indeterminato rappresentano l’86,3% del totale, un dato superiore rispetto alla media nazionale. Significativo anche il tasso di occupazione femminile, pari al 62,1%, ben al di sopra della media italiana del 42,5%, mentre la quota di giovani donne occupate under 30 raggiunge il 20%, contro una media nazionale del 12%. Inoltre il 18% degli occupati del settore ha meno di 30 anni. Il comparto risulta essere in crescita, con un aumento degli occupati dell’1,6%.
I profili richiesti
Tra nuove assunzioni, inserimento di nuovi profili professionali e sostituzione delle uscite, si stima per le imprese del retail moderno un fabbisogno di circa 20mila posizioni nel 2026. Quest’anno le figure più richieste dalle aziende del settore riguardino l’area dei servizio perativi, che concentrano quasi il 90% della domanda. Tra i profili più ricercati figurano anche l’addetto alle vendite e lo specialista nel settore alimentare, seguiti dalle posizioni nei comparti del “fai da te” e dell’arredamento, dagli addetti alle vendite nel comparto beauty e da altri ruoli legati all’evoluzione tecnologica e a professionalità tecniche specifiche.