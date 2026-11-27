"Studentesse e studenti affidano all'Università ciò che hanno di più prezioso, il loro talento e le loro aspirazioni", ha dichiarato nella sua relazione di apertura il rettore della Luiss, Paolo Boccardelli, proseguendo: "Come docenti abbiamo il dovere di coltivare questo potenziale in un contesto globale in continua trasformazione contribuendo a formare una nuova generazione di leader con solide basi disciplinari e un forte pensiero critico, indispensabili per governare le nuove tecnologie e assumere decisioni responsabili. Ai nostri studenti dico: portate con voi competenze, coraggio e collaborazione - per interpretare il cambiamento, osare oltre i confini già tracciati e guidare il futuro".