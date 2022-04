JW Marriott Venice Resort & Spa riapre per la stagione 2022

La struttura, situata nella romantica e mediterranea cornice dell’Isola delle Rose, a pochi minuti di barca da Piazza San Marco offre 266 camere e suite, disegnate in stile contemporaneo dall’architetto Matteo Thun e suddivise in due esperienze principali, ovvero le camere JW, situate nell’edificio principale, e le JW Retreats immerse nel verde: La Residenza, La Maisonette, L’Uliveto e Villa Rose. L’isola delle Rose è un’isola privata realizzata nel 1870. Grazie alla sua posizione strategica tra la laguna e il mare, nonché alla brezze che generano un clima mite e benefico, l’isola vanta una ricchezza di piante non ritrovabile in alcun altro posto a Venezia. Tra queste un uliveto con un centinaio di piante dalle quali viene prodotto l’olio d’oliva dell’isola servito ai tavoli del ristorante Fiola at Dopolavoro. Oltre al magnifico uliveto il resort ospita anche un orto, numerosi alberi da frutto nonché una meravigliosa coltivazione di Rose, eponime dell’isola.

Cristiano Cabutti, General Manager del JW Marriott Venice è entusiasta di poter annunciare tutte le novità della stagione: "Siamo particolarmente orgogliosi di poter presentare nel 2022 tantissime novità per accogliere i nostri ospiti. Abbiamo meravigliosi spazi rinnovati e studiati appositamente per far vivere ai nostri ospiti un soggiorno che non dimenticheranno facilmente.”

Tra le novità della stagione 2022, il ristorante Giardino Grill, completamente ristrutturato, dove godere un pranzo a bordo piscina degustando un menu cucinato sul barbecue. A poca distanza gli ospiti hanno a disposizione anche un vero e proprio cinema all’aperto, dove, su uno schermo di oltre 3 metri, sono proiettati film per tutta la famiglia. Accanto all’edificio principale trova spazio il Pop Up della Pizzeria Gourmet del maestro Renato Bosco: in esclusiva per la stagione estiva 2022 infatti, al JW Marriott Venice sarà possibile gustare le specialità di pizze che hanno reso celebre lo Chef veronese.

JW Venice Resort & Spa offre inoltre, sia agli ospiti dell’hotel, sia ai clienti esterni, un luogo unico dove rigenerarsi e rilassarsi: la JW Venice Spa, con un’ampia offerta di pacchetti, soluzioni, prodotti e trattamenti olistici di alto livello. Ricavata negli edifici dalle linee semplici ed eleganti dei primi del ‘900, la Spa, con i suoi 1750 mq, offre otto cabine con vista sulla laguna e una meravigliosa suite, una sauna e bio sauna, l'hammam, una palestra e una magnifica piscina riscaldata interna, che prosegue all’esterno attraverso una sequenza di vetrate scorrevoli.

A partire da questa stagione verrà offerto un servizio di parrucchiere e tornerà l’apertura serale della spa, fruibile sino alle 22, per chi volesse godere del relax garantito dalla più grande Spa di Venezia sotto le stelle.

Novità esclusiva di quest’anno la partnership con Brick4Kidz, in collaborazione con il quale è stato ripensato il Kidz Club dell’isola. Il resort non proporrà ai piccoli ospiti solo una “children room”, ma un programma di attività che coinvolgeranno sia il resort sia la città, che aiuteranno i genitori a intrattenere i bambini durante la visita turistica, e forniranno al tempo stesso moltissimi spunti didattici.

Un’altra divertente novità della stagione 2022 è rappresentata dalla nascita della JW Venice VOGA Academy, la prima scuola sportiva del Resort dedicata alla tradizionale voga veneziana. Gli ospiti avranno la possibilità di frequentare lezioni di circa 2 ore al giorno che si svolgeranno sia sull’Isola delle Rose che a Venezia, per combinare attività sportiva e visita alla città, vivendo la laguna da protagonisti, e imparando a conoscere quello che un tempo era l’unico veicolo per il transito e il trasporto in città.

Quattro ristoranti, tra cui il Sagra Rooftop Restaurant guidato dall’Executive Chef Giorgio Schifferegger con vista spettacolare sul parco dell’isola e sulla laguna fino al campanile di San Marco, incastonato in una scenografia di azzurri, del cielo, del mare e della piscina a sfioro, ambiente perfetto per un lunch leggero o una cena romantica, tre bar e la Sapori Cooking Academy, con un calendario di attività per gli ospiti, con due appuntamenti al giorno dedicati a corsi sulla cucina italiana e la pasticceria, sono a disposizione degli ospiti per scoprire e gustare i sapori autentici della cucina Veneziana e italiana.

Nel mese di aprile riapre anche il ristorante gourmet Fiola at Dopolavoro Venezia, guidato dallo Chef stellato Fabio Trabocchi, dove trascorrere piacevoli serate al fresco delle dolci brezze della laguna. Segno distintivo delle creazioni di Chef Fabio Trabocchi, stellato di origini marchigiane, è la perfetta combinazione tra ingredienti stagionali provenienti dal mercato di Rialto a Venezia e dall’Adriatico, le verdure coltivate nell’orto e l’olio di oliva prodotto in loco. Il ristorante Fiola at Dopolavoro Venezia, come gli altri di Chef Trabocchi a Washington (1° ristorante italiano negli USA secondo 50 Top Italy) e Miami, deve il suo nome al termine fiola che nel dialetto marchigiano significa figlia.

Torna anche quest’anno la formula di successo delle JW Culinary Experiences, 10 appuntamenti imperdibili con la cucina d’autore e altrettanti chef stellati. Le JW Culinary Experiences sono incluse nel pacchetto JW Starred Chef Experiences, che include pernottamento, colazione, “Aperitivo Stellato” il venerdì sera, scuola di cucina alla Sapori Cooking Academy il sabato mattina, la cena a quattro mani con gli chef stellati e il late check out la domenica. Si comincia il 20 e 21 maggio con Chef Paolo Griffa (Petit Royal) per proseguire il 3 e 4 giugno con Massimiliano Mascia (San Domenico di Imola), Fabio Pisani de Il Luogo di Aimo e Nadia il 17 e 18 giugno e a chiudere il mese Theodor Falser di Johannesstube il 24 e 25. Il 22 e 23 luglio sarà la volta di Chef Davide Marzullo, di Trattoria Contemporanea, vincitore del premio “S.Pellegrino Award for Social Responsibility”. Nel mese di agosto arriverà Chef Peter Brunel dell’omonimo ristorante per il 19 e 20 e a seguire Chef Giuseppe di Iorio di Aroma Restaurant il 26 e 27 agosto. Ultimo l’appuntamento di chiusura delle JW Culinary Experiences con Chef Luigi Leonetti (Le Monzù restaurant) in calendario per il 9 e 10 settembre.