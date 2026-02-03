Intelligenza Artificiale per salute, benessere e sport in montagna alla Reggia di Monza
Doppio appuntamento: mattina con ASviS sullo stato dei territori del Nord e focus montagne, pomeriggio con il convegno delle Olimpiadi Culturali su AI e montagna
La Villa Reale di Monza ospiterà giovedì 12 febbraio una giornata dedicata a sostenibilità, innovazione e territori alpini, con due appuntamenti legati alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.
La mattina si aprirà alle 10:30 con "Presentazione sullo stato dei territori del Nord con focus montagne". ASviS e Axa Italia porteranno a Monza il Rapporto "Obiettivi globali, soluzioni locali", pubblicato a dicembre 2025, che racconta un'Italia ancora divisa: tra Nord e Sud, tra città e aree interne, tra chi avanza verso gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile e chi resta indietro. Il focus sarà sul Nord Italia e, in particolare, sulle montagne, con l'occasione delle Olimpiadi a fare da catalizzatore per ragionare su cosa significhi davvero sviluppo sostenibile nei territori alpini. Dopo la presentazione del Rapporto e una roundtable con amministratori locali ed esperti di sostenibilità, seguirà un light lunch.
Il pomeriggio, dalle 14:00 alle 18:15, entrerà nel vivo "Intelligenza Artificiale per salute, benessere e sport in montagna", convegno organizzato dal Socialing Institute in collaborazione con ASviS e inserito nel programma delle Olimpiadi Culturali di Milano Cortina 2026. Dopo i saluti istituzionali, Andrea Farinet, presidente del Socialing Institute, aprirà i lavori con un keynote speech che introdurrà i temi della giornata. Seguiranno cinque sessioni tematiche coordinate da Monica Bertini che esploreranno come l'AI possa diventare strumento di valorizzazione per le aree montane. Si parlerà di ambiente e salute con Enrico Giovannini di ASviS e Michele Freppaz dell'Università di Torino, di bioedilizia e psicologia del benessere, di turismo ed economia montana con Roberta Garibaldi e il sindaco di Courmayeur Roberto Rota. Spazio poi alla comunicazione, con l'intervento di Ottavia Ortolani della Fondazione Milano Cortina 2026, e alle nuove frontiere tecnologiche applicate allo sport e alla vita in quota.
Un evento che proverà a guardare oltre i Giochi, immaginando come tecnologia e sostenibilità possano diventare alleate delle montagne anche dopo che si spegneranno i riflettori olimpici. La partecipazione è gratuita, con registrazione obbligatoria. Chi non potrà essere presente potrà seguire la diretta streaming su YouTube.