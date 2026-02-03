Intelligenza Artificiale per salute, benessere e sport in montagna alla Reggia di Monza

Il pomeriggio, dalle 14:00 alle 18:15, entrerà nel vivo "Intelligenza Artificiale per salute, benessere e sport in montagna", convegno organizzato dal Socialing Institute in collaborazione con ASviS e inserito nel programma delle Olimpiadi Culturali di Milano Cortina 2026. Dopo i saluti istituzionali, Andrea Farinet, presidente del Socialing Institute, aprirà i lavori con un keynote speech che introdurrà i temi della giornata. Seguiranno cinque sessioni tematiche coordinate da Monica Bertini che esploreranno come l'AI possa diventare strumento di valorizzazione per le aree montane. Si parlerà di ambiente e salute con Enrico Giovannini di ASviS e Michele Freppaz dell'Università di Torino, di bioedilizia e psicologia del benessere, di turismo ed economia montana con Roberta Garibaldi e il sindaco di Courmayeur Roberto Rota. Spazio poi alla comunicazione, con l'intervento di Ottavia Ortolani della Fondazione Milano Cortina 2026, e alle nuove frontiere tecnologiche applicate allo sport e alla vita in quota.