Il progetto di iN’S Mercato a Milano, l’installazione artistica presso il Bosco Verticale

Insieme all’installazione artistica, iN’s sviluppa anche una capsule collection di shopper in edizione limitata che riprendono il linguaggio visivo del progetto. Inoltre è presente anche una dimensione digitale, con contenuti video e format pensati per Instagram e TikTok che documentano la realizzazione dell’opera. È inoltre prevista un’attivazione con creator e profili legati ai mondi dell’arte, del design e del lifestyle. “La collaborazione con Short Love Message rappresenta un nuovo modo di intendere la comunicazione nel mondo retail”, ha spiegato Francesca Anna Salmaso, direttore Marketing e Comunicazione di iN’s Mercato. “Non si tratta solo di informare o promuovere, ma di costruire un’esperienza che mette in relazione persone, spazio urbano e linguaggi contemporanei in modo diretto e non mediato”.