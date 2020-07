IAA Italy ha eletto il nuovo Consiglio direttivo: Alberto Del Sasso riconfermato presidente

"Possiamo essere soddisfatti del lavoro svolto in questo mandato, nel corso del quale abbiamo necessariamente dovuto ricostruire il Capitolo italiano dell’Associazione a partire dalle fondamenta. Oggi, dopo due intensi anni di lavoro, IAA Italy è sana, con una struttura efficiente, propri uffici ed un team dedicato – spiega Alberto Dal Sasso - Ma soprattutto siamo tornati a ricoprire la meritata posizione sia a livello globale all’interno del nostro network, che annovera una presenza diretta in 56 paesi, suggellata dalla presenza di due rappresentanti nel Global Board, ovvero il sottoscritto e Marco De Angeli, ma anche sul mercato italiano dove, parallelamente alla nostra offerta a livello di contenuti, formazione e networking, è cresciuto significativamente il numero di aziende che hanno deciso di entrare in IAA".

"Chiaro che in ambito nazionale abbiamo ancora molto lavoro da fare – continua il rieletto presidente IAA Italy – ma abbiamo idee precise per implementare il peso specifico di IAA nel nostro sistema-paese. A partire dal rafforzare e ampliare la nostra offerta a livello nazionale, con una naturale apertura verso le Associazioni dell’impresa ma anche con quelle del settore della creatività e della comunicazione cui, vista proprio la nostra natura internazionale, siamo certamente complementari. Lavoreremo poi sui territori, ed in particolare sui quei distretti che rappresentano la vera linfa del Made in Italy, ma anche con grande impegno sul mondo dei giovani professionisti e delle università".