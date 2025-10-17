I sogni più grandi degli italiani: fortuna, successo e vivere fino a 100 anni

È quanto emerge dalla ricerca condotta da YouGov per McDonald's in occasione del lancio in Italia del nuovo panino Big Arch
L'Italia è un Paese che sogna in grande. Con amore, casa e famiglia, che rappresentano la vera grandezza, presente nelle cose semplici. È quanto emerge dalla ricerca condotta da YouGov per McDonald’s in occasione del lancio in Italia di Big Arch, il nuovo panino pensato per soddisfare non solo l’appetito ma la voglia di vivere momenti pieni e autentici. Lo studio dal titolo "Pensare in grande" racconta un Paese che associa l'essere "grandi" alla capacità di vivere intensamente, coltivare sogni ambiziosi e dedicare tempo di qualità a sé e agli altri. Nove italiani su 10 dichiarano di avere un grande sogno e quasi uno su 4 è già impegnato per realizzarlo, nonostante le difficoltà economiche e lo scenario sfidante dei tempi attuali. La ricerca è stata condotta online su un campione di 1.052 persone rappresentative della popolazione italiana maggiorenne.
Così, mentre la metà degli italiani nutre grandi aspirazioni, in particolare rispetto alle proprie condizioni di salute ed economiche, sono l'amore e la casa le prime due "cose" grandi che desidererebbero avere nella loro vita. Per i giovanissimi contano soprattutto i sentimenti: amore, famiglia, esperienze e amicizia. Se parliamo poi di "vivere alla grande", i momenti che gli italiani associano maggiormente a questo concetto sono: il tempo di qualità trascorso con amici e parenti, le soddisfazioni scolastiche o lavorative e una vacanza memorabile.
Al primo posto tra i grandi sogni degli italiani ci sono la fortuna e la sicurezza: vincere alla lotteria (32%), ottenere successo lavorativo (14%) e vivere fino a 100 anni (11%). Non è però sempre facile: 6 italiani su 10 ammettono di percepire degli ostacoli nel realizzarli e per la maggior parte di loro la difficoltà economica (27%) resta la barriera principale eppure, quasi uno su 4 (22%) è concretamente impegnato per realizzare i propri sogni.
A spingere in questa direzione è anche un bisogno diffuso di speranza e fiducia in alcuni ambiti. La metà degli italiani dice di sentire il bisogno di nutrire grandi aspirazioni, in particolare legate alla salute (50%) e alla stabilità economica (49%). Per i più giovani (tra i 18 e i 34 anni) sognare in grande, invece, riguarda più i legami emotivi e gli aspetti di esperienza come i viaggi; anche per loro la condizione economica resta prioritaria.
Quando si parla di "cose grandi", gli italiani mettono al primo posto l'amore (34%) e una casa tutta loro (33%). Tra i giovanissimi, il cuore batte più forte: amore (52%), casa (38%), famiglia (36%), esperienza (35%) e amicizia (31%) sono i pilastri del loro ideale di felicità.
Ma cosa significa davvero "vivere alla grande"? Per il 34% degli intervistati si tratta di trascorrere tempo di qualità con amici e parenti seguiti dalle soddisfazioni scolastiche o lavorative (16%) e da una vacanza memorabile (15%).
Ci sono momenti che segnano il passaggio alla vita adulta e che fanno sentire grandi: il primo viaggio da soli (21%), la prima volta alla guida (12%) o il primo colloquio di lavoro (12%). Inoltre, mentre i più nostalgici del primo bacio sono gli uomini (15%) e gli over 55 (15%), sono i giovanissimi a ricordare maggiormente il momento in cui sono state consegnate loro le chiavi di casa (15%).
Nei menù degli oltre 780 ristoranti McDonald's di tutta Italia è arrivato Big Arch, il nuovo panino di McDonald's pensato per soddisfare non solo l'appetito, ma la voglia di vivere momenti pieni e autentici, da condividere con la famiglia e gli amici. Big Arch è un panino generoso e saziante, un'esperienza di gusto a più strati e più consistenze, una combinazione unica di ingredienti dal gusto iconico McDonald's: oltre 200 grammi di carne 100% bovina da allevamenti italiani, tre fette di delizioso formaggio white cheddar e l'irresistibile salsa Big Arch.
Il lancio di Big Arch è stato celebrato con un evento speciale che ha unito due città in un'unica esperienza dedicata alla grandezza in tutte le sue forme. A Milano, con la conduzione di Nicola Savino, la Galleria Meravigli ha fatto da cornice a un percorso scenografico che, attraverso imponenti installazioni, ha raccontato l'essenza del nuovo panino e dei suoi valori. In contemporanea, ciò avveniva anche a Napoli, con la conduzione di Alvin.