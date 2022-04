“I limoni per la ricerca" a sostegno della ricerca scientifica d'eccellenza

Dal 1° al 15 aprile i limoni siciliani varietà primofiore - chiamati così perché sono ottenuti dalla prima fioritura delle piante - saranno venduti in speciali retine da 500 grammi distribuite in tutta Italia nei supermercati, ipermercati e discount che aderiscono all’iniziativa. Per ogni retina, venduta al costo di 2 euro, saranno devoluti 40 centesimi a Fondazione Umberto Veronesi per finanziare eccellenti ricercatori. Un esempio virtuoso di collaborazione tra fornitore – che si occupa della fornitura, della distribuzione e della vendita del prodotto - e grande distribuzione, che in cinque edizioni ha permesso di finanziare il lavoro annuale di 30 medici e ricercatori.

Citrus l’Orto Italiano - partner tecnico ed esclusivo del progetto – è una società benefit che da anni si impegna a valorizzare e riscoprire l’ortofrutta italiana attraverso filiere etiche e rispettose dell’ambiente e dei lavoratori. Sin dalla nascita del proprio progetto d’impresa Citrus è al fianco di Fondazione Umberto Veronesi e si schiera in prima linea per sottolineare l’importanza della prevenzione e del sostegno alla ricerca scientifica d’eccellenza, a beneficio di ogni singolo cittadino.

“L’entusiasmo del nostro team per l’iniziativa de “I limoni per la ricerca” cresce di anno in anno e rappresenta per tutti noi uno speciale appuntamento fisso, un modo sano per sentirsi parte di un tutto che a tutti pensa” - afferma Marianna Palella, CEO e Founder di Citrus l’Orto Italiano - I nostri limoni, siciliani e non trattati in superficie, superano controlli e analisi per garantire gli elevati standard qualitativi e di sicurezza. Sosteniamo i produttori italiani e insieme a loro diamo vita a filiere trasparenti e sostenibili. È così che con il nostro lavoro generiamo un impatto positivo sulla società e sul pianeta”.

“Fondazione da anni sostiene una nuova mentalità che vede la ricerca di laboratorio affiancata e proiettata alla prevenzione e cura dei tumori e, proprio per questo, finanziamo sempre più numerosi scienziati capaci di pensare e agire contemporaneamente da ricercatori e da clinici, impegnati a trovare soluzioni di cura immediate” commenta Monica Ramaioli, Direttore Generale di Fondazione Umberto Veronesi.

“Ho sempre ritenuto che sostenere la ricerca scientifica sia fondamentale per dare una speranza concreta ai pazienti di oggi e di domani. Per questo ho deciso di rinnovare la mia vicinanza a questo importante progetto, che permetterà ancora una volta di finanziare numerosi ricercatori quotidianamente impegnati per migliorare la salute di tutti noi” racconta Marco Bianchi, food mentor e divulgatore scientifico per Fondazione Umberto Veronesi e testimonial della nuova edizione de "I limoni per la ricerca".



Per conoscere l’elenco completo e aggiornato dei supermercati che aderiscono all’iniziativa, visitare i siti web di Citrus l’Orto Italiano (www.citrusitalia.it) e di Fondazione Umberto Veronesi (www.fondazioneveronesi.it).