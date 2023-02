Head&Shoulders presenta "Spalla a spalla", il progetto per sensibilizzare un milione di ragazzi e adulti contro il bullismo

Un’attività di guerrilla marketing in zone strategiche della città di Milano ha previsto il posizionamento di graffiti sui marciapiedi in prossimità dei principali licei della città

Head&Shoulders, brand di shampoo leader nel segmento antiforfora che da oltre 60 anni è impegnato nella missione di liberare il mondo dalla forfora aiutando le persone ad affrontare la vita di tutti i giorni con piena fiducia e sicurezza in se stesse, presenta il progetto "Spalla a Spalla", realizzato in collaborazione con l’Associazione FARE X BENE per sensibilizzare fino a un milione di ragazzi, ragazze e adulti in Italia sul tema del bullismo.

I numeri sul bullismo e la nascita del progetto - Oltre il 50% delle persone inizia ad avere problemi di forfora in età adolescenziale, prima dei 15 anni, e chi soffre di questo problema ha il doppio delle probabilità di essere bullizzato. La forfora acuisce un senso di malessere e inadeguatezza già propri dell’età adolescenziale e innesca meccanismi di insicurezza: il 30% dei ragazzi con la forfora evita contesti di aggregazione sociale, il 70% si ritiene meno attraente e il 40% si dà la colpa per soffrire di questo problema. Purtroppo, le ripercussioni si vedono anche nel lungo periodo: il 54% degli adulti che ha avuto la forfora in età adolescenziale dichiara che il comportamento dei loro coetanei ha avuto un impatto sulla loro vita da adulti in termini di bassa autostima e problemi di ansia e depressione.

“Con l’iniziativa "Spalla a Spalla" Head&Shoulders scende in campo contro il bullismo con una campagna nazionale di sensibilizzazione e azioni concrete in 20 istituti scolastici italiani”, afferma Valeria Consorte, Vice President Beauty Care P&G Italia. “I dati sono allarmanti e non possono essere ignorati: un ragazzo su tre è bullizzato e chi ha la forfora ha il doppio delle probabilità di esserlo. Ognuno, nel proprio ambito, deve fare la sua parte contro la lotta al bullismo e far sì che nessun giovane si senta mai solo nell’affrontarlo. Il bullismo si combatte spalla a spalla. Insieme. Per realizzare questo progetto Head&Shoulders si affianca all’Associazione FARE X BENE, esperta del settore e da anni impegnata in prima linea su tematiche di questo tipo”.

Il progetto "Spalla a Spalla" - Spalla a Spalla si rivolge a tutti gli adolescenti e adulti interessati ad approfondire il tema del bullismo, con l’obiettivo di sensibilizzarli su questo argomento. In particolare, lo speciale percorso sviluppato da Head&Shoulders in collaborazione con FARE X BENE è rivolto agli studenti del biennio di una selezione di Scuole Secondarie di 2° Grado e ai loro adulti di riferimento (insegnanti, genitori e personale ATA), si svolge all’interno dell’ambiente scolastico e ha l’obiettivo di educare, sensibilizzare, prevenire e contrastare ogni tipo di fenomeno legato al bullismo e al cyberbullismo. Potranno beneficiare di questo speciale percorso formativo 20 istituti scolastici dislocati su tutto il territorio nazionale, alla cui selezione contribuiscono i consumatori candidando la propria scuola sul sito dedicato a "Spalla a Spalla" contestualmente alla registrazione della prova d’acquisto di un prodotto Head&Shoulders. I 20 istituti che ricevono il maggior numero di candidature, nel periodo di riferimento dall’1 febbraio 2023 al 05 aprile 2023, ottengono la partecipazione al progetto.

Per amplificare ulteriormente il messaggio della campagna, Head&Shoulders ha pensato fuori dagli schemi realizzando un’attività di guerrilla marketing in zone strategiche della città di Milano, che prevede il posizionamento di graffiti sui marciapiedi in prossimità dei principali licei milanesi.



Talent, volti di Head&Shoulders e di "Spalla a spalla" - Il messaggio di "Spalla a Spalla" è supportato e condiviso dai testimonial di Head&Shoulders, il campione di tennis Matteo Berrettini e Ciro e Aurora dei The Jackal, che prendono parte in prima persona alla conversazione sul bullismo attraverso i loro canali social. Berrettini, Ciro e Aurora sono infatti protagonisti di video pubblicati sui loro profili che amplificano il messaggio positivo trasmesso con "Spalla a Spalla", raccontando le storie che sperimentano ogni giorno, online e in ambito sportivo, o che hanno vissuto quando andavano a scuola.

"Sono davvero orgoglioso di rappresentare questo progetto di Head&Shoulders perché mi permette di dare il mio contributo, anche se piccolo, alla lotta al bullismo e al cyberbullismo”, afferma Matteo Berrettini. “Fenomeni come questi non dovrebbero nemmeno esistere e invece colpiscono tanti, senza fare alcun tipo di distinzione. Anche noi sportivi ne siamo colpiti, in particolare sottoforma di cyberbullismo, e non si può immaginare quanto siano brutti i commenti dei follower dopo una sconfitta e quanto possano ferire chi ogni giorno dà il massimo in ogni partita. Vorrei dire a tutti i ragazzi, che magari stanno vivendo un momento di difficoltà, che anche nelle piccole sfide di tutti i giorni è importante essere determinati e credere in se stessi, cercando di combattere pregiudizi e difficoltà. Non bisogna farsi abbattere dai commenti cattivi degli altri, ma andare avanti con caparbietà, anche cercando l’aiuto di chi ci circonda e ci vuole bene se pensiamo di non farcela”.