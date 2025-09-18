Golia e WWF portano a Milano l'installazione multisensoriale "Il Tempo di un Respiro"

“Rigenerare il castagneto dell’Oasi dei Ghirardi non è solo un intervento ecologico, ma un vero atto di cura verso un patrimonio naturale e culturale che rischiava di scomparire. Con questo progetto, grazie al supporto di Golia, il WWF ha attivato una serie di interventi concreti e mirati. Un lavoro pensato per accompagnare il bosco nel suo processo naturale di rigenerazione. Insieme a Golia condividiamo l’impegno di restituire vitalità a questo habitat prezioso, sostenendo la biodiversità e creando le condizioni perché anche le persone possano riscoprire e beneficiare del valore del contatto diretto con la natura. È in questi luoghi che si costruisce un futuro più sano, per il pianeta e per ciascuno di noi.", dichiara Marco Galaverni, Direttore Oasi, Educazione e Attivazione WWF Italia.