Riduzione dei consumi e crescita del capitale umano, tutti i numeri di Futura S.p.A

Futura, l’azienda nata nel 2022 e già nota come Natura Nuova, ha avviato un percorso di cambiamento sul fronte ambientale. Nel biennio 2023-24 si è registrata una riduzione dei consumi del 5% per quanto riguarda l’energia e del 6% per l’acqua. È inoltre in crescita il capitale nel 2024 le ore di formazione medie per dipendente sono aumentate del 189%, passando da 3,26 a 9,44. I dati sono contenuti nel primo Report di Sostenibilità 2023-24: “La nostra è innovazione gentile, rispetta la materia prima, valorizza la filiera agricola e garantisce l’accesso a un’alimentazione nutriente e naturale, anche per le fasce più fragili della popolazione”, ha detto il CEO Gabriele Longanesi. “Si fonda sul lavoro condiviso e su un impegno costante verso chi consuma i nostri prodotti. La sostenibilità – economica, ambientale e sociale - non è un obiettivo, è un modo di operare pienamente coerente con la visione dell’Industria 5.0, che unisce produttività e responsabilità mettendo al centro il benessere delle persone e del pianeta”.