Riduzione dei consumi e crescita del capitale umano, tutti i numeri di Futura S.p.A

L’azienda ha presentato il primo Report di Sostenibilità per il biennio 2023-24. “La nostra è innovazione gentile”, ha detto il CEO Gabriele Longanesi
© Ufficio stampa
Futura, l’azienda nata nel 2022 e già nota come Natura Nuova, ha avviato un percorso di cambiamento sul fronte ambientale. Nel biennio 2023-24 si è registrata una riduzione dei consumi del 5% per quanto riguarda l’energia e del 6% per l’acqua. È inoltre in crescita il capitale nel 2024 le ore di formazione medie per dipendente sono aumentate del 189%, passando da 3,26 a 9,44. I dati sono contenuti nel primo Report di Sostenibilità 2023-24: “La nostra è innovazione gentile, rispetta la materia prima, valorizza la filiera agricola e garantisce l’accesso a un’alimentazione nutriente e naturale, anche per le fasce più fragili della popolazione”, ha detto il CEO Gabriele Longanesi. “Si fonda sul lavoro condiviso e su un impegno costante verso chi consuma i nostri prodotti. La sostenibilità – economica, ambientale e sociale - non è un obiettivo, è un modo di operare pienamente coerente con la visione dell’Industria 5.0, che unisce produttività e responsabilità mettendo al centro il benessere delle persone e del pianeta”.
Il Report mette in luce come Futura S.p.A - titolare dei marchi Frullà, Compagnia Italiana e licenziataria del marchio Almaverde Bio - abbia avviato questo cambiamento. Nel 2024 infatti lo stabilimento di Bagnacavallo ha ridotto i consumi energetici del 5% e quelli idrici del 6%, mentre i sottoprodotti destinati ai biodigestori locali sono cresciuti del 2%, raggiungendo le 633 tonnellate. Inoltre Futura S.p.A. ha completato la conversione di tutti i doypack in monomateriale riciclabile e utilizza cartone riciclato per l’86% degli imballaggi. Per quanto concerne poi le prime analisi del Life Cycle Assessment, queste mostrano un miglioramento progressivo tra 2023 e 2024: elettricità -3% e metano -4%. Infine, per quanto riguarda il consumo idrico, c’è stata una riduzione da 23.000 metri cubi e 21.718, grazie all’efficientamento dei cicli di lavaggio della frutta e degli impianti produttivi.
Molta attenzione è anche dedicata al capitale umano dell’azienda: infatti nel 2024 le ore di formazione medie per dipendente sono aumentate del 189%, passando da 3,26 a 9,44 ore. La componente femminile è pari al 63% dell’organico complessivo, costituito da 81 dipendenti, e ha usufruito di un numero medio di ore ancora maggiore (10,04). Positivo il saldo tra assunzioni e cessazioni, pari a +25, mentre il congedo parentale è stato usato da sette dipendenti per un totale di 302 giorni. Rilevante anche l’impegno sociale di Futura, che nel biennio in esame ha donato oltre 400mila confezioni di puree al Banco Alimentare. Si registra inoltre la partecipazione continuativa alla campagna “Spreco Zero”, che rafforza la volontà dell’azienda di diffondere comportamenti responsabili e di contrastare gli sprechi lungo l’intera filiera. A ciò si aggiunge il sostegno a eventi sportivi di grande partecipazione come la Maratona di Ravenna e quella di Bologna. Infine il Report conferma anche la robustezza dei sistemi di qualità con le certificazioni BRCGS, IFS, Biologico, Fairtrade e Kosher, oltre il riconoscimento dal Ministero della Salute per la produzione di alimenti per l’infanzia e di diete speciali.