Fotografare con smartphone è un gesto quotidiano e i paesaggi sono i soggetti preferiti dagli italiani

Con il lancio di questa serie, realme diventa il primo marchio a offrire la fotocamera di punta Sony IMX766 OIS nel segmento di fascia media con il realme 9 Pro+. In tale occasione è stata presentata la ricerca commissionata dal brand ad AstraRicerche e intitolata “Dal tramonto all’alba: la passione degli italiani per la mobile photography”. Lo studio, realizzato a febbraio 2022, ha coinvolto un campione di 1.005 intervistati residenti in Italia e appartenenti alla fascia di età tra i 15 e i 65 anni. Fotografare con smartphone è un gesto quotidiano: il 38.4% degli intervistati scatta fotografie con lo smartphone più volte al giorno e il 20.6% quasi ogni giorno. I soggetti preferiti sono i paesaggi (67.9%), i tramonti (54.8%, con le albe al 40.4%) e le persone 51.6% (con i parenti al 35 Il comparto fotografico degli smartphone attuali non soddisfa pienamente l’utenza: solo il 41.0% è davvero soddisfatto (voti 8-10) e più di un italiano su due ha avuto problemi con il proprio smartphone in condizioni di scarsa luminosità.

La fotografia con gli smartphone: come sono cambiate le abitudini degli utenti - Le fotografie oggi hanno un ruolo di primaria importanza per gli italiani: rappresentano ricordi indelebili dei propri momenti (89.7% - molto per il 53.7%), ricordi di persone care che non ci sono più (86.1% - molto 52.2%). Questi dati però non sono in contrapposizione con il “vivere il momento”: per l’86.1% (molto: 48.0%) rappresentano un modo per renderlo ancor più indimenticabile. Non stupisce, quindi, che il 38.4% del campione scatti fotografie con lo smartphone più volte al giorno (di questi, il 20.1% almeno 6) e che un ulteriore 20.6% quasi ogni giorno. I 15-34enni sono più regolari (almeno una volta al giorno: 50%, in particolare le donne 15-24enni: 58%), le donne (43%) superano gli uomini (34%).

I soggetti da fotografare: se stessi? No, paesaggi - Cosa amano fotografare con lo smartphone gli utenti? I selfie (28.4%) e il cibo (con il foodporn: 33.0%) non sono affatto in cima alla classifica che è, invece, dominata dai paesaggi (67.9%), dai tramonti (54.8%, con le albe al 40.4%) e dalle persone (51.6%, con i parenti al 35.8%).

Fuori dal podio troviamo gli animali (46.5%: insomma più cani e gatti che se stessi) mentre i panorami notturni (35.2%) e il cielo stellato (26.4%) superano gli oggetti in generale, quelli dello shopping, i vestiti, etc. Complessivamente le fotografie a situazioni tra il tramonto e l’alba sono amate dal 68.0% del campione (ma le donne 15-24enni ‘salgono’ all’81%)

La serie 9 Pro+ di realme - Adotta la migliore fotocamera del segmento, dotata di tecnologia ProLight Imaging e alimentata dal sensore di punta Sony IMX766 con doppia stabilizzazione OIS & EIS e tecnologia AI Noise Cancellation 3.0. Offre insomma la migliore qualità d'immagine di tutti gli smartphone di fascia media ed è paragonabile ai telefoni premium più costosi.

Inoltre, la serie realme 9 Pro è tra le prime a presentare un processore MediaTek Dimensity 920 5G con le migliori prestazioni del segmento e un punteggio comparativo di oltre 500.000. Presenta un display Super AMOLED a 90Hz, con colori brillanti ed il sensore di impronte digitali in-display in grado anche di rilevare la frequenza cardiaca.

La serie 9 Pro - E' stata progettata da realme Design Studio con tre varianti di colore, portando nel mercato degli smartphone un design innovativo in grado di cambiare colore se sottoposto alla luce del sole o ai raggi ultravioletti (Light Shift Design). Abbinando il doppio stereo con Dolby Atmos, un motore lineare dell'asse X e Super Dart Charge da 60 W (carica del 50% circa 15 minuti), realme 9 Pro+ offre un'esperienza complessiva da flagship.

reame 9 Pro è un modello estremamente potente per il suo segmento. Dotato di processore Qualcomm Snapdragon™ 695 5G, supporta fino a 13 GB di RAM dinamica, è dotato di un sistema di raffreddamento liquido e garantisce prestazioni eccezionali. Si caratterizza per il design “camaleontico” Light Shift, che gli consente di cambiare colore se sottoposto alla luce solare e ha una potente tripla fotocamera da 64 megapixel con l'esclusiva modalità Street 2.0. realme 9 Pro dispone, inoltre, di un jack per cuffie certificato Hi-Res da 3,5 mm e dell’ultima interfaccia utente realme 3.0 basata su Android 12.

La serie 9i - E' un modello di smartphone pensato per sorprendere. Con 9i, realme introduce il primo processore a 6nm con chip Qualcomm Snapdragon 680 su uno smartphone sotto i 200 euro in Europa. Nella parte anteriore, realme 9i presenta un display ultra-fluido a 90 Hz sinonimo di smartphone di fascia alta. Realme 9i supporta anche la tecnologia DRE (Dynamic RAM Expansion), in grado di convertire la memoria interna in memoria virtuale consentendo di raggiungere fino a 11 GB di RAM.