15 aprile 2022 14:19

Serata "Monza&Friends" per l'inaugurazione del nuovo ristorante La Grande Italia

Si è tenuta lunedì 11 aprile l’inaugurazione del nuovo ristorante La Grande Italia presso lo Sporting Club di Milano 2. La serata intitolata "Monza&Friends" è stata organizzata da La Grande Italia che è Silver Sponsor dell’AC Monza. Diletta Leotta, Elisabetta Gregoraci, e in rappresentanza dell’AC Monza l’Amministratore Delegato Adriano Galliani, il Presidente Paolo Berlusconi e il Mister Giovanni Stroppa, sono solo alcuni dei tanti ospiti che hanno preso parte all'evento per congratularsi con il dottor Guido Busti e il suo team e per godere dell’eccellenza del menù, dell’efficienza del servizio e della bellezza degli ambienti, oggi totalmente rinnovati. All’inaugurazione erano presenti anche il Presidente del Naming Sponsor U-Power Franco Uzzeni e i Main Partner Biancorossi. A condurre la serata è stato Niccolò Torielli, volto noto del programma Le Iene Show, mentre l’accompagnamento musicale è stato a cura di Radio Monte Carlo. In una serata di convivialità come questa, curata nei minimi dettagli anche grazie alla collaborazione dell’agenzia Evolution Doing, non potevano mancare i cenni storici alla splendida cornice di Milano2 e al suo visionario ideatore e fondatore Silvio Belusconi che, seppur assente, è stato ricordato da suo fratello Paolo e dal Senatore Adriano Galliani.