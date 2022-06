03 giugno 2022 12:44

Run for the Oceans 2022, gli sportivi di tutto il mondo in azione per proteggere gli oceani dai rifiuti plastici

Run for the Oceans ha portato ai Navigli di Milano una balena, un’installazione d’impatto patrocinata dal Comune, con cui adidas sceglie di sensibilizzare e incoraggiare ognuno a togliere la plastica dagli oceani, grazie all’attività fisica e allo sport. Come? Semplicemente iscrivendosi online alla corsa per gli oceani: per ogni 10 minuti dell’attività prescelta – dalla camminata alla corsa, fino al tennis o al calcio – adidas e Parley ripuliranno spiagge, isole remote e coste da rifiuti equivalenti al peso di una bottiglia di plastica prima che raggiungano gli oceani.