04 aprile 2023 08:00

Old Wild West, Lino Banfi è il nuovo testimonial 2023

Un simpatico nonno, insieme a suo nipote, si scambiano battute ricreando un divertente dibattito generazionale all’interno di una location d’eccezione: Old Wild West. È questa una delle scene del nuovo spot che avrà per protagonista l’attore italiano Lino Banfi, il nonno più amato d’Italia e sarà on air fino a metà maggio.



“Old Wild West è da sempre un format ideale per condividere momenti in famiglia”, ha commentato Daniele Crucil, Corporate Marketing Director di Cigierre.



“Il nostro è un brand capace di mettere d'accordo adulti e bambini, unendo intere generazioni. Scegliere Lino Banfi, un personaggio molto amato in Italia, è il modo migliore per comunicare come Old Wild West sia il ristorante ideale per condividere momenti familiari tra tradizione, buon cibo e una location originale e sempre al passo con i tempi”.



Lo spot, guidato dalla regia di Filippo Valsecchi, sarà diffuso all’interno di un piano di comunicazione multicanale, che coinvolgerà Tv (reti Mediaset e altre), Radio, Digital e Social Network.