10 ottobre 2022 15:26

Carosello rivive in versione 4.0 nell'Accademia della Stella di Negroni dedicata al videomaking

Fantasia, innovazione e creatività. Sono questi gli ingredienti che hanno contribuito alla creazione dei personaggi – un’aliena, uno chef e un’aspirante attrice – protagonisti dei tre video vincitori della seconda edizione dell’Accademia della Stella, il progetto di casa Negroni nato per scoprire, illuminare e sostenere i talenti del nostro Paese negli ambiti che meglio rappresentano le eccellenze del Made in Italy. L’Accademia ha infatti riaperto per il secondo anno le sue porte alla creatività italiana per fare un viaggio nel mondo del videomaking. Gli oltre 50 studenti coinvolti tra il Centro Sperimentale di Cinematografia, IULM – Libera Università di Lingue e Comunicazione, Naba - Nuova Accademia di Belle Arti di Roma, sono stati chiamati a realizzare la versione 4.0 del Carosello, programma storico di Rai. Il loro obiettivo? Adattando il racconto ai nuovi mezzi digital e social, catturare attraverso la videocamera lo spirito del brand, la sua storia centenaria e i suoi valori in chiave contemporanea.