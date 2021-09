27 settembre 2021 11:52

L'Artigiano in Fiera torna in presenza: dal 4 al 12 dicembre in FieraMilano

Ge.Fi.Gestione Fiere Spa annuncia il ritorno di Artigiano in Fiera, da sabato 4 a domenica 12 dicembre, a Fieramilano (Rho), tutti i giorni dalle 10 alle 23. Punto di riferimento per la valorizzazione dell’artigianato italiano e internazionale, la campionaria delle arti e dei mestieri per la venticinquesima volta tornerà ad appassionare con tutta la sua carica di positività, bellezza e bontà. “Artigiano in Fiera: Finalmente!” è il claim che caratterizzerà la campagna di comunicazione dell’evento (outdoor, stampa, radio, tv, web, social) con il chiaro obiettivo di sottolineare il ritorno della manifestazione B2C più partecipata e amata dal pubblico italiano.