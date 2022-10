11 ottobre 2022 19:02

Inaugurato a Belgrado il nuovo tempio della cultura, il Palazzo dell’Arte Madlena

Con una superficie di 7mila metri quadrati su quattro piani il Palazzo dell’Arte Madlena accoglie e accoglierà mostre, conferenze, concerti eventi culturali e artistici spettacoli teatrali, e altro ancora. I coniugi Madlena e Philip Zepter con generosità hanno investito fondi nella cultura, nella tutela del patrimonio artistico, nell’istruzione, nella medicina, nell’ecologia, nello sport, nella solidarietà internazionale. Moltissime le personalità presenti tra le quali l’ambasciatore d’Italia in Serbia, Luca Gori, che ha dichiarato: "La scelta dell’arte italiana da parte di Madlena e Philip Zepter per lanciare il nuovo progetto museale è una ulteriore conferma del loro amore per la nostra cultura. Un amore su cui dobbiamo continuare a investire". Presenti inoltre molti personaggi dello spettacolo, esponenti del mondo dell’arte, giornalisti, addetti stampa e critici d’arte di svariati paesi europei, tutti presenti per celebrare la nascita di questa nuova realtà. Il Palazzo dell’Arte Madlena è l’ennesima prova concreta della volontà dei coniugi Zepter di sostenere e promuovere la cultura e l’arte a livello internazionale con l’idea che questo nuovo centro e tutte le manifestazioni culturali che ospiterà possano costituire un ponte tra la Serbia e le manifestazioni artistiche e culturali più importanti del mondo moderno. L’inaugurazione del Palazzo è stata contrassegnata dalla mostra delle sedie scultura firmate dall’artista italiana di fama mondiale Carla Tolomeo sponsorizzata da Formitalia e Mirabili-Arte d’Abitare: una serie di realizzazioni artistiche che uniscono scultura e pittura. Carla Tolomeo espone per la prima volta a Belgrado nel Palazzo dell’Arte, dove è già presente con le installazioni per il piccolo teatro all’interno del palazzo. Giocando con forme scultoree, con linee, superfici, volumi, proporzioni e ritmi, l’artista ha realizzato delle poltroncine uniche che circondano l’intero spazio destinato agli attori e sono progettate come opere d’arte molto attraenti, decorate con applicazioni tessili policromatiche. Momento solenne e molto gradito dal pubblico è stata l’esibizione musicale di grandi artisti della musica lirica Italiana ed internazionale: Fabio Armiliato (tenore) Silvia Colombini (soprano) Gianluca Sciarpelletti (tenore) Chiara Giudice (soprano) Marika Lichter (mezzosoprano). Madlena Zepter ha così commentato l'evento: "Due momenti importanti della nostra vita sono avvenuti nello stesso momento e nello stesso luogo – a fine settembre, nella nostra Belgrado, festeggiamo il cinquantesimo anniversario di matrimonio, nonché la conclusione di un ambizioso progetto di apertura di una nuova istituzione culturale nella quale abbiamo investito cinque anni di creatività, dedizione e amore. La filantropia è il nostro principio e la nostra idea guida. Il Palazzo dell’arte Madlena è la somma degli sforzi della nostra vita, un lascito per il futuro con il quale mio marito e io incoroniamo una serie di successi conseguiti come: la Fondazione per i progetti scientifici, tecnici e culturali; la Galleria Zepter, trasformatasi successivamente nel Museo Zepter; la Casa d’aste Madl’Art, che opera ormai da 20 anni; la Casa editrice Zepter Book World; il Teatro e l’Opera Madlenianum; lo Studio creativo Zepter, che si occupa di produzione cinematografica e televisiva; il Fondo per l’assegnazione di borse di studio a giovani studenti e sportivi di talento, nonché due prestigiosi premi di fama mondiale – il Prix Litteraire Europeen Madlena Zepter (per la letteratura) e lo Zepter International Award Artzept (per le migliori prestazioni nel campo del design e delle arti applicate), che viene assegnato ormai da 18 anni (nel corso del 2022 sono già pervenuti circa 200 moduli d’iscrizione da tutto il mondo). Gli eventi organizzati presso il Palazzo dell’arte Madlena dovranno avere uno spirito d’avanguardia, ma dovranno essere anche attraenti; dovranno supportare soprattutto il potenziale artistico dei giovani, però dovranno anche fare da ponte tra noi in Serbia e i fenomeni più importanti che avvengono nella sfera culturale del mondo contemporaneo".