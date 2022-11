11 novembre 2022 12:34

Il temporary di Vincenzo Dascanio è un viaggio nel tempo con destinazione Natale

Il glamour scintillante dei viaggi d’antan rivive nel nuovo temporary store di Vincenzo Dascanio che, anche quest’anno, celebra la magia del Natale accogliendo i visitatori in una location fiabesca: un viaggio a ritroso nei “ruggenti” anni Venti, all’interno di una suggestiva stazione ferroviaria ispirata alla Stazione Centrale di Milano e alle sue affascinanti architetture del primo Novecento (aperto a Milano dal 10 novembre al 9 gennaio, sette giorni su sette, dalle ore 10 alle 19, in via della Spiga 30). Protagonista delle vetrine dello store, il treno Spiga Express, fermo in attesa dei passeggeri per iniziare un viaggio leggendario a bordo delle sue carrozze. Spiga Express porta con sé “speranze che brillano di futuro” e promette momenti indimenticabili durante il tragitto verso un’unica destinazione: quella del Natale, un sogno che si realizza finalmente riuniti alla propria famiglia e agli amici. Il viaggio senza tempo comincia appena gli steward in uniforme accolgono i viaggiatori all’interno del negozio, dove ogni spazio corrisponde a un’area precisa della stazione: la sala d’attesa, la biglietteria, il deposito bagagli, il vagone ristorante, la galleria commerciale, la banchina, la parruccheria fino all’ufficio del capo stazione e degli oggetti smarriti. I vari ambienti riproducono fedelmente una stazione d’epoca grazie allo studio meticoloso e all’attenta ricerca di arredi e dettagli: dagli orologi alle valigie coloniali, dalle vecchie macchine da scrivere alle lampade in ottone, fino alle tappezzerie e alla boiserie in legno lucido. Ogni elemento concorre a ricreare le suggestive atmosfere di una “Golden Age” il cui immaginario è fatto di lunghi Grand Tour alla scoperta del mondo, facchini in guanti bianchi, vagoni rivestiti di sete e velluti, eleganti passeggeri in abito da sera che sorseggiano champagne, diretti verso destinazioni esotiche. Lo store è uno spazio d’atmosfera e contemporaneamente un’esclusiva galleria delle piccole botteghe disposta su tre piani, che propone una raffinata selezione di prodotti firmati Vincenzo Dascanio: fiori freschi, addobbi, oggetti per la tavola, vasi, complementi d’arredo, candele e profumatori d’ambiente, giochi e oggetti regalo dedicati ai più piccini e alcune leccornie. Al piano terra, nella sala d’attesa della stazione, è possibile rilassarsi nell’accogliente VD Café, anch’esso fedele allo stile dell’epoca, sorseggiando un caffè, gustando a pranzo le raffinate proposte gourmet oppure fermandosi nel pomeriggio per un tè o un aperitivo.