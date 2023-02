08 febbraio 2023 16:44

Head&Shoulders presenta "Spalla a spalla", il progetto contro il bullismo

Il messaggio è supportato e condiviso dai testimonial di Head&Shoulders, il campione di tennis Matteo Berrettini e Ciro e Aurora dei The Jackal, che prendono parte in prima persona alla conversazione sul bullismo attraverso i loro canali social. Berrettini, Ciro e Aurora sono infatti protagonisti di video pubblicati sui loro profili che amplificano il messaggio positivo trasmesso con "Spalla a Spalla", raccontando le storie che sperimentano ogni giorno, online e in ambito sportivo, o che hanno vissuto quando andavano a scuola.