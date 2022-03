30 marzo 2022 16:33

Al Mercato Centrale Milano apre il ristorante "Filippo La Mantia-Oste&Cuoco"

Filippo La Mantia, oste, cuoco e artigiano siciliano, apre un suo nuovo spazio dentro il Mercato Centrale di Milano. Dopo la chiusura causa pandemia del suo ristorante in piazza Risorgimento, riporta la cucina isolana nel cuore della città meneghina. Riparte dal primo piano del Mercato Centrale Milano, la cui squadra si arricchisce ora con un protagonista indiscusso del panorama gastronomico italiano, premiato lo scorso dicembre con l’Ambrogino d’Oro, il prestigioso riconoscimento del Comune di Milano, per aver cucinato per il personale del Niguarda durante il difficile periodo della pandemia.

“Mercato per me è luogo di scambio e di aggregazione, il luogo da cui sono partito e quello a cui faccio ritorno” racconta La Mantia, “questa apertura rappresenta una grande scommessa, una sfida che ho deciso di cogliere. Il Mercato incarna alla perfezione le mie radici e racconta la mia filosofia, che ruota attorno allo scambio, al legame con la mia terra d’origine ma allo stesso tempo all’assenza di confini, soprattutto quando si tratta di creare. Ogni giorno, qui, è il mio primo giorno, mi ritrovo davanti nuove sfide, nuove opportunità e nuove scoperte da abbracciare con ritrovato entusiasmo”. Progettato dallo studio Lissoni & Partners, il ristorante Filippo La Mantia – Oste&Cuoco apre il 31 marzo: 140 metri quadrati con circa 80 coperti in cui la tradizione regna sovrana, con un utilizzo di materie prime provenienti principalmente dalla Sicilia. Il menu cambia seguendo la stagionalità, anche se tra gli ingredienti preferiti dal cuoco spiccano quelli estivi, che ricordano il sole della sua terra: pomodoro, melanzane, basilico e gli agrumi. Il menu si apre con dei grandi classici come la caponata di melanzane, l'arancina di riso, macco di fave e sarde alla beccafico. Proprio la caponata è protagonista di un’iniziativa a scopo benefico: per ogni piatto venduto La Mantia devolverà un euro per sostenere l'impegno umanitario della Croce Rossa di Milano.