13 febbraio 2022 16:12

A Milano l'hamburgeria con i prodotti plant-based only dove la carne è l’eccezione

Come racconta il Rapporto Coop 2021 sui consumi, un italiano su sei si dichiara climatariano, il 13% della popolazione sta riducendo il consumo di carne, il 32% ritiene che per salvare il clima occorrerà cambiare l’alimentazione, 1,5 milioni hanno optato addirittura per l’alimentazione vegan. Alla luce di questi cambiamenti, vede la luce a Milano la prima hamburgeria dove le portate sono solo plant-based e dove la carne tradizionale è l’alternativa, l’eccezione. Si chiama 3B - come Burger, Beer & Bitter - e si trova in via Vigevano, in zona Navigli.