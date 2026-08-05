Fondazione Arcaplanet al Jova Summer Party per l’adozione responsabile degli animali
La collaborazione si inserisce in "A come Adozione", il progetto dedicato a favorire l’incontro tra gli animali domestici ospitati nei rifugi e le famiglie
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Fondazione Arcaplanet sarà presente in occasione del Jova Summer Party, il grande evento itinerante di Lorenzo Jovanotti, per sensibilizzare sul valore dell’adozione responsabile e consapevole degli animali domestici. La collaborazione si inserisce nel percorso di "A come Adozione", il progetto di Fondazione Arcaplanet dedicato a favorire l’incontro tra i Pet ospitati nei rifugi e le famiglie pronte ad accoglierli: l’obiettivo di questa iniziativa è proprio quello di portare al centro dell’attenzione le storie degli animali in cerca di una famiglia.
L’iniziativa
Durante le tappe di Napoli (5 settembre) e Roma (12 e 13 settembre), Fondazione Arcaplanet sarà presente al Jova Summer Party con uno spazio dedicato al progetto. E proprio in questo contesto, la Fondazione annuncia una novità importante: il lancio dell’omonimo portale online interamente dedicato alle adozioni, che raccoglie le schede dei Pet in cerca di casa e mette in contatto i rifugi con le famiglie pronte ad accoglierli, rendendo il percorso verso l’adozione più semplice, informato e consapevole. A Napoli e Roma il pubblico potrà così scoprire il portale, conoscere le storie degli animali in cerca di casa e approfondire il tema dell’adozione responsabile.
Le donazioni ai rifugi
Il progetto "A come Adozione" si distingue inoltre per un meccanismo virtuoso: per ogni Pet adottato attraverso la piattaforma, Fondazione Arcaplanet dona 50 kg di crocchette al rifugio di provenienza. Un contributo che si affianca al sostegno che la Fondazione già garantisce ai rifugi partner, tra cui cure veterinarie, farmaci e cibo. L’obiettivo è quello di di rendere ogni adozione anche un aiuto concreto per gli animali che restano in attesa di una famiglia, alimentando così un circolo virtuoso di solidarietà.