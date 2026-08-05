Fondazione Arcaplanet al Jova Summer Party per l’adozione responsabile degli animali

Durante le tappe di Napoli (5 settembre) e Roma (12 e 13 settembre), Fondazione Arcaplanet sarà presente al Jova Summer Party con uno spazio dedicato al progetto. E proprio in questo contesto, la Fondazione annuncia una novità importante: il lancio dell’omonimo portale online interamente dedicato alle adozioni, che raccoglie le schede dei Pet in cerca di casa e mette in contatto i rifugi con le famiglie pronte ad accoglierli, rendendo il percorso verso l’adozione più semplice, informato e consapevole. A Napoli e Roma il pubblico potrà così scoprire il portale, conoscere le storie degli animali in cerca di casa e approfondire il tema dell’adozione responsabile.