Fitto: "Lo status quo non è un’opzione per l’Unione europea"

Da Pina Picierno, vice presidente del Parlamento Europeo, è arrivato invece un bilancio sul primo anno e mezzo di legislatura: “Abbiamo affrontato davvero cambiamenti epocali e se la scorsa legislatura è stata segnata dalla crisi pandemica e dalla reazione efficace che l'UE è riuscita a offrire ai cittadini, la legislatura in corso è segnata da conflitti che stanno minando tutte le nostre certezze consolidate. I rapporti atlantici sono in crisi come mai prima d'ora, abbiamo il riaffacciarsi di pratiche protezionistiche. Quello che abbiamo di fronte non è un quadro di prosperità e di crescita. Noi dobbiamo essere consapevoli di quello che va fatto per reagire. Non abbiamo di fronte una crisi as usual, perché non usuali dovranno essere le scelte e le decisioni. Non abbiamo bisogno di dichiarazioni di intenti. Per ciascuno degli aspetti di cui si è discusso è necessario già da domani fare qualcosa”.