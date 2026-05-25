“Miglior Progetto di Visibilità”, Ferrari Giovanni premiata ai Trade Awards 2026

Ferrari Giovanni Industria Casearia è stata premiata nel corso dei Trade Awards 2026 del Consorzio del Parmigiano Reggiano: l’azienda ha ricevuto il riconoscimento per il Miglior Progetto di Visibilità in Francia. Ferrari ha sviluppato un modello di export che combina valorizzazione delle DOP italiane, innovazione di formato e attenzione alla qualità: questo percorso ha portato a una crescita significativa delle esportazioni, pari al 73% tra il 2018 e il 2025, arrivando a rappresentare oggi circa il 30% dei volumi aziendali. E la Francia si è confermata uno dei mercati più strategici e competitivi per il Parmigiano Reggiano, con 15.226 tonnellate consumate nel 2025 (+3,0% rispetto al 2024 e +14,9% sul 2023).
Il Parmigiano Reggiano e la Francia
Il progetto premiato ha coinvolto 390 punti vendita in Francia e ha avuto l’obiettivo di rafforzare la visibilità, la continuità espositiva e la valorizzazione del Parmigiano Reggiano nei principali retailer internazionali. Elemento distintivo della strategia è stata la costruzione di partnership locali con il gruppo francese Savencia. “Il nostro obiettivo è rendere accessibili le migliori specialità casearie italiane nei mercati internazionali, valorizzandone autenticità e qualità”, ha dichiarato la presidente Laura Ferrari. “Ringraziamo il Consorzio del Parmigiano Reggiano per il riconoscimento datoci che è un’ulteriore conferma del valore del lavoro condiviso e del nostro impegno nella diffusione della cultura del Parmigiano Reggiano nel mondo.”