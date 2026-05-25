“Miglior Progetto di Visibilità”, Ferrari Giovanni premiata ai Trade Awards 2026

Il progetto premiato ha coinvolto 390 punti vendita in Francia e ha avuto l’obiettivo di rafforzare la visibilità, la continuità espositiva e la valorizzazione del Parmigiano Reggiano nei principali retailer internazionali. Elemento distintivo della strategia è stata la costruzione di partnership locali con il gruppo francese Savencia. “Il nostro obiettivo è rendere accessibili le migliori specialità casearie italiane nei mercati internazionali, valorizzandone autenticità e qualità”, ha dichiarato la presidente Laura Ferrari. “Ringraziamo il Consorzio del Parmigiano Reggiano per il riconoscimento datoci che è un’ulteriore conferma del valore del lavoro condiviso e del nostro impegno nella diffusione della cultura del Parmigiano Reggiano nel mondo.”