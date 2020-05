Covid-19 e Partite Iva, la proposta di Flextax per superare l'emergenza

L’emergenza sanitaria che ha messo in ginocchio l’Italia a causa del Covid-19 a inizio marzo sembra si stia riducendo poco a poco, ma quando sarà dichiarato ufficialmente il “cessato pericolo”, per molte imprese sarà davvero difficile recuperare gli incassi e il tempo perso. Se a queste problematiche si aggiungono le difficoltà richieste dalla gestione di una partita Iva, per chi è alle prime armi può essere davvero una questione di vita o di morte per la propria impresa. La risposta arriva da FlexTax , startup torinese fondata da Fabio Pennella a dicembre 2018, nata per semplificare la gestione della contabilità delle partite iva di tutti i professionisti e ditte individuali .

Grazie a un team di commercialisti, consulenti e informatici, FlexTax ha studiato e sviluppato le modalità per automatizzare il più possibile alcuni processi per la gestione della contabilità. Questo permette alla startup di ridurre le ore di lavoro e i costi di gestione. “Quando ho pensato a FlexTax mi sono ispirato all’Inghilterra e agli Stati Uniti d’America, dove la figura del commercialista online è molto diffuso” sostiene Fabio Pennella, Ceo di FlexTax “in situazioni come questa che stiamo vivendo, siamo estremamente felici di poter essere d’aiuto ai liberi professionisti assistendoli a 360° nella gestione della loro Partita IVA” prosegue.

Dall’inizio del lockdown FlexTax ha gestito più di 3mila richieste di assistenza e gli articoli di guida al Fisco pubblicati in occasione dell’emergenza Coronavirus sono stati letti da più di 100mila persone. I giorni particolarmente concitati sono stati quelli antecedenti all’apertura della possibilità di presentare la domanda per il bonus di 600 euro. Un dato molto positivo è quello che è stato registrato in riferimento alle numerose richieste di apertura di Partite Iva, in particolar modo nella regione Lombardia, che, ancora una volta, si è dimostrata ricca di persone coraggiose e di visione positiva del futuro.

L’iscrizione alla piattaforma è gratuita e gli utenti possono ottenere fino a dieci consulenze fiscali gratuite all’anno, creare e gestire le fatture illimitatamente e utilizzare i simulatori di imposte tutto in modalità gratuita. Per chi volesse essere libero da limiti nei servizi offerti da FlexTax è possibile aderire al programma Plus che ha un costo annuale di 299 euro.