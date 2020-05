Coronavirus, dal Gruppo Ama  le visiere protettive per il personale sanitario impegnato nella lotta contro l’epidemia

Un prodotto abitualmente in uso nelle aziende agricole si è trasformato in un prezioso alleato per la lotta contro la gravissima epidemia: le visiere schermanti in policarbonato sono divenute fondamentali per la sicurezza del personale medico in prima linea nella cura di pazienti affetti da Covid-19. Il gruppo Ama è riuscito a mettere in campo una produzione straordinaria di componenti plastici e ora il personale del polo logistico di Prato di Correggio sta lavorando a tempo pieno per assemblare le visiere, che saranno consegnate all’Asl di Reggio Emilia.