Continua l'iniziativa solidale "Mettici il cuore" sostenuta da Armolip

Prosegue l’iniziativa solidale “Mettici il Cuore” sostenuta da Armolipid, un brand leader nel settore degli integratori per il colesterolo, in collaborazione con La Banca delle Visite. La campagna è volta a sensibilizzare sull’importanza della prevenzione nel ridurre il rischio di patologie cardiovascolari e allo stesso tempo offrire visite mediche gratuite a chi non può permetterselo. “Mettici il Cuore” è stata lanciata in occasione della Giornata Mondiale del Cuore, con l’obiettivo di promuovere la prevenzione attraverso la raccolta di visite mediche gratuite che verranno erogate alle persone in difficoltà, che non possono permettersi una visita specialistica a pagamento.