Chewing Gum Galaxy, il primo evento immersivo dedicato al mondo del chewing gum

In occasione del Chewing Gum Day, che si celebra ufficialmente ogni 30 settembre, Perfetti Van Melle, principale produttore di chewing gum in Italia, offre ai consumatori e al pubblico un'occasione unica per immergersi nella storia e nella contemporaneità di uno dei prodotti più amati di sempre. Ad accogliere l’evento sarà la location esclusiva di Space Dreamers, lo spazio esperienziale nel cuore di Milano, che per tre giorni cambierà pelle trasformandosi in una vera e propria galassia del chewing gum: un percorso iconico tra contenuti informativi, scenografie spettacolari, installazioni e set sensoriali in cui divertirsi, esplorare e scattare contenuti unici. L’iniziativa nasce dalla volontà dell’azienda di celebrare il chewing gum come alleato e compagno della vita quotidiana e delle esperienze sociali, raccontandone la lunga storia - più di settant'anni di evoluzione - ma anche promuovendone i benefici riconosciuti: dalla freschezza immediata all'aiuto alla salute e l’igiene orale grazie allo xilitolo, al supporto alla concentrazione fino al ruolo di facilitatore nelle relazioni sociali e nei momenti di relax.