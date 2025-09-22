Chewing Gum Galaxy, il primo evento immersivo dedicato al mondo del chewing gum

Lo spazio esperienziale “Space Dreamers” in Piazza Beccaria si trasforma nell’universo del chewing gum: un viaggio gratuito e aperto a tutti tra storia, curiosità e installazioni instagrammabili
© Ufficio stampa
Il chewing gum diventa protagonista di un evento “spaziale”. Per la prima volta, i festeggiamenti in occasione del Chewing Gum Day si aprono al grande pubblico attraverso la “Chewing Gum Galaxy”: un’esperienza immersiva, gratuita e accessibile a tutti, che da venerdì 26 a domenica 28 settembre condurrà visitatori di ogni età alla scoperta del mondo del chewing gum, tra edutainment e sorprese pop.
In occasione del Chewing Gum Day, che si celebra ufficialmente ogni 30 settembre, Perfetti Van Melle, principale produttore di chewing gum in Italia, offre ai consumatori e al pubblico un'occasione unica per immergersi nella storia e nella contemporaneità di uno dei prodotti più amati di sempre. Ad accogliere l’evento sarà la location esclusiva di Space Dreamers, lo spazio esperienziale nel cuore di Milano, che per tre giorni cambierà pelle trasformandosi in una vera e propria galassia del chewing gum: un percorso iconico tra contenuti informativi, scenografie spettacolari, installazioni e set sensoriali in cui divertirsi, esplorare e scattare contenuti unici. L’iniziativa nasce dalla volontà dell’azienda di celebrare il chewing gum come alleato e compagno della vita quotidiana e delle esperienze sociali, raccontandone la lunga storia - più di settant'anni di evoluzione - ma anche promuovendone i benefici riconosciuti: dalla freschezza immediata all'aiuto alla salute e l’igiene orale grazie allo xilitolo, al supporto alla concentrazione fino al ruolo di facilitatore nelle relazioni sociali e nei momenti di relax.
Un racconto che prende vita in modo avvincente e accessibile, perfetto per tutta la famiglia, attraverso un percorso immersivo tra scenografie oniriche, laboratori sensoriali, experience interattive e installazioni instagrammabili. Diverse ambientazioni creative attendono i visitatori, per immergerli in un viaggio galattico a tutto tondo, davvero memorabile, come la via dello Xilitolo o la sala a gravità zero fino all’imperdibile giocosa vasca delle palline rosa che richiama le bolle dell’iconica gomma da masticare dello stesso colore. I partecipanti potranno anche entrare in aree dedicate ai brand di chewing gum più amati e iconici, come Air Action Vigorsol, Big Babol, Brooklyn, Daygum e Vivident: veri e propri mondi tematici da esplorare, ognuno con un’identità visiva e narrativa distintiva, per scoprire o riscoprire gusti, valori e storie che fanno parte dell’immaginario collettivo.
L’evento si inserisce nella strategia di promozione della cultura e della corretta informazione sul mondo del chewing gum, avviata da Perfetti Van Melle nel 2022 con il programma Chewing Gum Reloaded. L’obiettivo è quello di raccontare in modo accessibile, scientificamente fondato e coinvolgente, l’evoluzione di un prodotto che accompagna generazioni diverse, adattandosi ai tempi, agli stili di vita e alle esigenze delle persone. Il Chewing Gum Day è un’occasione per vivere il prodotto come mai prima d’ora, tra intrattenimento, contenuto e scoperta, in un evento che parla a tutti, dai più giovani ai più curiosi.
Inizia il conto alla rovescia per il decollo di un viaggio interstellare unico, alla scoperta di passato, presente e futuro della gomma da masticare. Welcome on board... e Happy Chewing Gum Day!
Quando: 26-27-28 Settembre dalle ore 11:00 alle ore 20:00
Dove: Milano – Space Dreamers Piazza Cesare Beccaria
L’ingresso è gratuito su prenotazione al sito https://chewinggumgalaxy.it/. L’esperienza è aperta a tutti e il divertimento è assicurato.
