Bosch lancia “Play-Able”, il progetto per il gaming inclusivo e accessibile

Allo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’inclusione digitale Bosch Italia ha anche lanciato una campagna di comunicazione sui canali social e interni dell’azienda. Partner e Ambassador dell’iniziativa è Favij, uno dei creator più seguiti in Italia. Youtuber e pioniere del gaming online, Favij ha messo la sua voce e la sua esperienza al servizio di Play-Able per raccontare il valore dell’inclusione attraverso il linguaggio del videogioco. Il 3 dicembre, Giornata internazionale delle persone con disabilità, è stato lanciato un video dedicato a Play-Able, un racconto di emozioni, sogni e nuove possibilità aperte dal gaming accessibile. “Attraverso la collaborazione con Fondazione ASPHI Onlus e il coinvolgimento della nostra comunità aziendale, vogliamo contribuire a costruire un futuro in cui ognuno possa sentirsi parte attiva della società. Play-Able riflette il nostro modo di intendere il gioco come strumento in grado di creare connessioni autentiche e diffondere valori positivi. Il video della nostra campagna di comunicazione vuole essere un invito a guardare la tecnologia con occhi nuovi, una chiave per sbloccare le proprie abilità”, ha concluso Giuditta Piedilato, Direttrice Comunicazione e Relazioni Pubbliche di Bosch Italia.