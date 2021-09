Bell Group si aggiudica il progetto Eraclito 2 a Milano

Bell Group , holding specializzata nello sviluppo e gestione immobiliare a Milano e su tutto il territorio nazionale, con una lunga expertise nella logistica, annuncia l’ingresso nel mondo del Real Estate residenziale siglando l’accordo per il progetto Eraclito 2 : dopo un processo di bonifica del sottosuolo, avverrà uno sviluppo misto retail e residenziale su viale Monza , nei pressi dello Scalo Greco, oggetto di una riqualificazione in atto che rigenererà l’attuale scalo merci per trasformarlo in un vibrante quartiere residenziale. Firmato dall’architetto Massimo Giacon, il primo sviluppo residenziale di Bell Group include 2mila metri quadrati di piastra commerciale al piano terra e circa 3mila di superficie a destinazione residenziale per 25 unità abitative tra i 60 e 120 metri quadri, oltre due piani interrati di box, la cui consegna è prevista per la primavera 2024.

Bell Group è uno dei player più innovativi nel settore e riconferma la sua dinamicità anche con questo progetto per cui ha siglato un accordo strategico con Concrete Investing, la piattaforma fintech autorizzata da Consob e specializzata nella raccolta online di capitali per operazioni di sviluppo Real Estate selezionate. Concrete Investing, realtà leader in Italia nel settore che ha già concluso importanti operazioni nel capoluogo lombardo, ha curato parte del financing per Eraclito 2 tramite equity crowdfunding immobiliare, con una raccolta dedicata ad investitore retail e professionali di 3,25 milioni e il coinvolgimento di quasi 300 sottoscrittori privati.

“Il residenziale è un settore – spiega il Ceo Cesare Lanati – di enorme potenziale. A Milano oggi si è tornati a vendere il 70% su carta, percentuali che si vedevano solo negli anni Ottanta. Un nuovo challenge per Bell Group che opera nel mondo del Real Estate con una mentalità open minded verso tutte le innovazioni del mercato, pronta ad accogliere le nuove opportunità che riteniamo possano rappresentare valori di crescita e sviluppo”.

"Siamo contenti di accompagnare in questo nuovo percorso un operatore immobiliare dell’esperienza e dell’affidabilità di Bell Group che ha colto l'opportunità dell'equity crowdfunding. La prima esperienza di questa partnership è stata molto positiva, Eraclito 2 infatti è la terza Offerta per capitale investito sia per la nostra piattaforma che per l’intero settore nazionale. Un importante risultato al quale seguiranno, ci auguriamo, collaborazioni per nuove operazioni immobiliari in linea con la nostra strategia di proporre agli investitori progetti finanziariamente solidi e che rispondono alle esigenze del mercato immobiliare di Milano” commenta Lorenzo Pedotti, Ceo di Concrete Investing.